〈研華產業夥伴峰會〉下階段發展聚焦AIoT+邊緣運算 掌握未來10年產業榮景

工業電腦大廠研華 17 日舉辦 2023 產業夥伴峰會，董事長劉克振表示，公司下一階段產業發展方針將聚焦「AIoT + 邊緣運算」，藉由加速導入 AI 應用及賦能，掌握今後 5-10 年的榮景。

劉克振認為，為迎接工業物聯網全面智慧化，所有工業 AI 的場景皆須由終端邊緣設備方能實現，因此研華提出 AIoT+Edge Computing 此一主要趨勢，將雲、端與人工智慧形成密不可分的三位一體。

劉克振進一步指出，為因應各行業中發展各式複雜多樣的組合、協助導入 AI 應用賦能，研華與微軟的 Azure OpenAI 攜手合作，運用語義分析和 AI 驅動數位轉型，以有效應用於各種場景，從而改變製造業的運營方式。

其中，生成式 AI 會在其間扮演相當重要的角色，研華也已成立 Open AI 的專責單位，專注在與應用的連結，除了要將應用快速與產業、Open AI 連接進入不同的場域外，也會應用在研華公司 ERP、HR、財務、決策分析等內部管理。

此次研華 2023 產業夥伴峰會聚焦智慧工廠、智慧設備、嵌入式邊緣運算與新興產業應用、智慧醫療、智慧交通與物流、智慧零售、iEMS 智慧能源管理與節能以及 IoTMart 全球物聯網跨境電商等八大主題，與上千位的客戶夥伴交流互動。