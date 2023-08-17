放棄CVS Blue Shield of California改採亞馬遜線上藥房服務

Blue Shield of California 放棄傳統連鎖藥店並部分放棄與健康巨頭 CVS (CVS-US) 的合作，改與 Mark Cuban 的 Cost Plus Drug Company 和亞馬遜藥房 (AMZN-US) 合作，以為其 480 萬名會員節省藥品費用。

這家非營利性健康保險公司在 2022 年為會員處方花費超過 30 億美元。其 CEO 馬可維奇 (Paul Markovich) 指稱此舉是其努力轉向追求價值的藥房護理模式的一個重要里程碑。

他表示：「預計當這種情況完全加速時，每年將可節省 5 億美元。」「因此，這是一個非常顯著的成本降低，作為一個收入受限的非營利組織，我們最終還要把成本重新投入到保費中。」

該健保公司將繼續採用 CVS Caremark 專科藥物為病情複雜的患者提供處方和服務，但線上藥房將採用其他服務。

在周四 (17 日) 盤前交易，CVS 股價下跌 5%。

亞馬遜藥房本周推出每月 35 美元的胰島素方案，將經由其線上服務提供預先定價、免費送貨和全天候聯繫藥劑師的服務。

自 2022 年 1 月推出線上藥房服務的 Cost Plus 以比批發價高出 15% 的價格銷售藥品，Blue Shield of California 是第二家與其簽約的保險公司。總部位於賓州 Harrisburg 擁有 100 萬會員的 Capital Blue Cross，去年秋天與庫班簽約合作。

對於 Blue Shield of California 來說，轉向 Cost Plus 和亞馬遜的將於 2024 年從其自有員工開始，然後再向會員推出，以確保線上藥店的規模能夠滿足其會員的需求。

該健康保險公司預計將於 2025 年為其會員推出該計畫。