科技業裁員速度放慢 但也未恢復徵才

科技業者對人工智慧 (AI) 的興趣激增，但在過去一年的大規模裁員之後，至今尚未擴大徵才力道，因為 AI 業務需要具備特殊技能的員工。

即使如此，研究公司 Jefferies 引用專有數據和就業市場 TrueUp 進行的分析顯示，6 月和 7 月科技業的裁員速度似乎有所放緩，8 月的裁員幅度可能會更低。

隨著經濟衰退迫使公司削減成本，並消除疫情期間造成的人員過剩，科技業的裁員是最早也最嚴重的。根據 Jefferies 和 TrueUp 的數據，今年到目前為止，科技業已經裁員 34 萬 2671 人，遠遠超過去年全年的 24 萬 3075 人。

其他有關裁員的數據也顯示出類似的趨勢。

數據顯示，科技業的職位空缺數量仍然不慍不火，反映出整體經濟的趨勢，即對工人的需求有所減弱。根據本月稍早的政府報告，美國 6 月職位空缺降至 2021 年 4 月以來的最低水平。裁員人數也降至去年年底以來的最低水平，顯示雇主不願裁員。

Jefferies 分析師席爾 (Brent Thill) 在分析報告中表示，「不斷變化的勞力動態將要求那些受到 AI 排擠的低技能工人重新掌握並提高技能，以獲得新的工作機會。」

國際人力資源公司 Robert Half CEO 瓦德爾 (M. Keith Waddell) 在最近一次財報電話會議上表示，勞動市場仍然具有韌性，這使得招聘公司甚至很難預測全年獲利，因為客戶「更謹慎、更保守、更猶豫不決」。