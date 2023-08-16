高盛經濟學家：軟著陸就在眼前 美股下跌僅是暫時

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，8 月份美股令人失望的走勢，應該只是短期現象，而不是長期趨勢。

Hatzius 重申美國經濟在未來 12 個月內陷入衰退的可能性只有 20%，並表示美聯準會 (Fed) 正在接近夢想的軟著陸情景，將有助於股市反彈。

基準標準普爾 500 指數本月已下跌 2%，而以科技股為主的那斯達克綜合指數則下跌 4%，經歷了 2023 年以來的首次兩週下跌。

但 Hatzius 表示：「軟著陸的跑道就在眼前，應該會在未來幾個月為風險資產帶來支撐」。他指的是 Fed 能在不引經濟衰退的的情況下，將通膨率降至 2% 的目標。

「過去幾個月的通貨緊縮讓我們更有信心 Fed 已經完成升息。」他指出，隨著經濟感受到 Fed 激進緊縮政策的影響，整體通膨已經開始降溫。

Hatzius 還預測，隨著投資人考量 Fed 升息週期的結束，並意識到自己高估了公債供應增加的短期影響，飆升的公債值益率將很快持穩。更穩定的長期殖利率可能會降低投資固定收益的吸引力，進而提振股市。

花旗集團 (Citi Group) 先前也將標準普爾 500 指數的年終目標上調了 15%，該行如今認為，美國經濟軟著陸的可能性更高，企業獲利也將會上漲。標普 500 指數至 2023 年年底預估將收於 4,600 點。

長期多頭分析師、研究公司 Yardeni Research 創始人 Edward Yardeni 先前則表示，在人工智慧 (AI)、機器等尖端領域帶動下，美國經濟將在未來 10 年保持強勁增長。他預測至 2024 年底，標普 500 指數有望達到 5,400 點。