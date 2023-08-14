時隔七個月 中國國產特斯拉再降價

時隔七個月，中國特斯拉 (TSLA-US) 國產車再次迎來降價，其中 Model Y 長續航版起售價人民幣（下同）30 萬元有找。

據《財聯社》報導，特斯拉中國在周一（14 日）宣布，即日起 Model Y 長續航版起售價從 31.39 萬元調整為 29.99 萬元，Model Y 高性能版從 36.39 萬元調整為 34.99 萬元。

特斯拉中國並推出 Model 3 現車限時保險補貼政策。8 月 14 日（含）至 9 日 30 日（含），消費者下訂 Model 3 後輪驅動版現車，完成交車，且透過合作保險機構購買車險，可享補貼 8,000 元。

「這次 Model Y 的降價雖然只針對兩款車型，但長續航版一下子變得特別值，剛開門店裡就都是過來看車、訂車的，要不就是打電話咨詢的。」一位特斯拉銷售人員說，很多人一大早趕過來，不僅是因為 Model Y 降價，搶 Model 3 的也非常多。

該銷售人員說：「這次 8,000 元的保險補貼，全北京僅限 40 台現車，先到先得。」

時序進入 8 月以來，中國車市再次出現降價潮的跡象。長城炮、極氪、上汽大眾、哪吒、零跑等十餘個汽車品牌紛紛宣布降價。

就特斯拉而言，此次官降早有預兆。執行長馬斯克在第 2 季度財報電話會議上坦言，「如果經濟環境惡化，將不得不進一步降低價格」。

不同於去年第 4 季頻繁降價，今年來特斯拉只有兩次針對國產車型「官降」。上一次發生在元旦後第一周，特斯拉中國宣布調整國產 Model 3 後驅版、高性能版，及 Model Y 後驅版、長續航版、高性能版等五款車型的售價。其中，Model Y 長續航版降價幅度最大，下降 4.8 萬元或 13.41%。

業界人士表示，Model 3 處於新老更替周期，這次 8,000 元保險補貼亦是針對老款車型的一種促銷政策。8 月初，網上已經傳出「現款特斯拉 Model 3 將於 8 月 14 日停產」的傳聞，但官方在第一時間予以否認。

從終端表現看，特斯拉中國雖持續保持很高市場熱度，但下半年的壓力依舊很大。乘聯會的數據顯示，7 月特斯拉中國批發銷量為 64,285 輛，較 6 月銳減 31.39%。