鉅亨美股雷達：本週市場關注Fed會議紀錄 特斯拉中國再降價

美股重要看點：

市場持續關注各項數據及 Fed 政策方向。美國 10 年期公債殖利率來到 4.16。美股期貨週一 (14 日) 上升，道瓊期貨漲 0.19%，標普 500 期貨漲 0.26%，那斯達克 100 期貨漲 0.41%。

Fed 將在台灣時間週四 (17 日) 公布 7 月貨幣政策會議紀錄，Fed 在上次會議中宣布升息 1 碼 (25 個基點)，但自此之後，7 月非農就業數據和 CPI 報告未能顯著改變市場對 Fed 利率前景的定價。

根據芝商所的 FedWatch Tool，市場仍然認為 Fed 今年再次提高政策利率的可能性略高於 20%。除非最新會議紀要顯示決策者提供一個重大的鷹派或鴿派驚喜，否則零售銷售數據也不太可能影響市場。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 和 David Mericle 在周日 (13 日) 的一份報告中寫道，一旦通膨接近目標，基金利率將能從限制性水準正常化，因此該行預測明年 6 月底降息。

報告中指出，正常化並不是特別緊迫的降息動機，也因此看到聯邦公開市場委員會將按兵不動的重大風險。高盛預計每季降息 25 個基點，但不確定降息的步伐。

如今，包括美聯準會 (Fed) 在內，有越來越多的經濟學家預測美國經濟將免於衰退。不過，真正要確定這一點，恐怕要等到 2024 年，因此有專家認為，Fed 將會採行拖延戰術。

巴克萊資本公司 (Barclays Capital) 資深經濟學家 Jonathan Millar 表示，他認為至少在未來兩季內，前景都不會明朗，儘管通膨已降溫的事實已經為 Fed 贏得了一些時間。「Fed 似乎比市場更早認識到，軟著陸之路還遠未確定。」Millar 說。

儘管今年夏天以來美國科技股走勢不穩定，自 7 月中以來，以科技股為主的那斯達克指數已下跌約 5%，但 Wedbush 知名分析師 Dan Ives 認為，科技股的任何回檔都可能是「短暫的」，人工智慧 (AI) 股預計繼續領漲股市。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

時隔七個月，中國特斯拉 (TSLA-US) 國產車再次迎來降價，其中 Model Y 長續航版起售價人民幣（下同）30 萬元有找。

據《財聯社》報導，特斯拉中國在周一（14 日）宣布，即日起 Model Y 長續航版起售價從 31.39 萬元調整為 29.99 萬元，Model Y 高性能版從 36.39 萬元調整為 34.99 萬元。