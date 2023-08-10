〈房產〉主計處居住類指數再創新高 民眾扛上肩居住成本更重了

根據主計處最新統計資料顯示，民眾的居住成本持續增加，包括居住類指數 7 月為 105.19，年增 1.88%，再創歷史新高，其中房租指數 103.89，年增 1.99%；住宅維修費指數 109.84，年增達 3.38%，漲幅高於租金指數；電費漲幅年增 1.91%。受這波通膨帶動下，民眾的居住成本也有所增加。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波通膨不僅帶動造價與原物料大漲，過去很久沒漲的工資，也陸續反映市場供不應求，出現工資上揚的現象，除了維修等費用上揚外，家事服務費用與社區管理費也都同步走揚，尤其隨時間過去，大樓需要修繕與保養的東西越來越多，甚至有些社區為了因應未來可能要更換電梯的費用，先行預應調高每坪的管理費。

統計資料顯示，7 月房租指數為 103.89，指數再創新高，不過已經連續兩個月房租年增率都跌破 2%，增速似乎有放緩跡象，曾敬德表示，國內房租過去呈現緩漲趨勢，主要受房價達歷史新高與通膨等因素，帶動整體租金走揚，尤其雙北市以外的區域，過去租金水平相對較低，受房價大漲與就業需求增加帶動，租金漲勢較北部顯著，所幸政府不斷增加補貼租金，幫忙租屋族減輕壓力。

至於住宅維修費指數則是 109.84，其中兩項維修材料與維修服務，材料部分隨原物料價格回檔，指數未再創高，不過 7 月維修服務指數則是 108.27 也是新高。

另外像是家庭管理費用指數 7 月指數 105.07，年增 3.52%，增幅高於居住類的其他項目，像是家事服務費，近兩年也明顯增加，惟 7 月指數稍較 6 月減少，而住宅管理費過去一段時間漲勢雖較為溫和，不過指數也創下歷史新高的 103.2。