〈房產〉自住買盤搶上車潮 新北房市上半年預售案交易年增18%

政府近年積極祭出打炒房相關措施，也讓預售市場回歸自住買盤，房仲業者根據實價登錄資料，統計北台灣三都今年上半年預售屋交易量，新北今年上半年合計有 9517 件，比去年同期量增 18.3%，桃園則有 8922 筆，較去年小增 2.7%，而台北市今年上半年共交易 1452 件，去年同期則有 1969 件，年減幅 26.3%，是三都中唯一減少的區域。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北市地價高，預售單價幾乎都百萬元起跳，加上近年政策多變，購屋成本高且風險大，買方購屋意願縮減，導致台北新案整體的來客和銷售狀況，均較去年同期低調。另外，根據實價登錄預售案備查資料顯示，去年上半年台北預售案共 90 案、5543 戶；今年同期則不到 70 案、量體低於 4000 戶，顯示今年建商因為政策和景氣放緩推案量腳步，且去年推出的新案銷售已近尾聲，市場選擇相對有限，也是導致今年交易量趨緩的原因。

至於新北市在今年第二季時爆出預售量能，共交易 6580 件，季增 124%，是至少 6 季以來的新高紀錄，台灣房屋三重仁義重劃區加盟店店東李威儀指出，主要是第二季時，當地兩大預售案「都廳大院」、「晴空大地」有大量交易，因開案價格略低於周邊行情，成交單價落在 5、6 字頭，再加上未來二案均有公建利多加持，「都廳大院」緊鄰新北第二行政中心，「晴空大地」附近有環狀線「Y23 五華國小站」與銀新未來城的建設題材，因此吸引許多自住小家庭及想長期持有的置產型買盤卡位，連帶帶動二重左岸、仁義及重陽重劃區的看屋人潮。

觀察去年第一季到今年第二季的六季的交易量變化，都是從去年第二明顯量縮，直到 2023 年第二季爆量。張旭嵐指出，2021 年底中央端出《平均地權條例》修法草案，由於當時尚未拍板，2022 年初預售市場還算穩定，不過去年 第二後房市陸續受到央行升息、部分縣市通過囤房稅、股市資金震盪等多重因素影響，短期投資客陸續退場，去年第二季預售屋交易量開始逐季下滑。

而 2023 年初拍板確定，新制 2023 年 7 月上路，但並不溯及既往，市場開始出現一波「最後上車潮」，加速原本就有購屋意願的買方進場，新北、桃園交易量都回升到 4000 件以上，其中三重、龜山區紛紛噴出量能。

第一建經研究中心副理張菱育指出，因應平均地權條例上路，從上半年開始，不少建商已陸續落實不投機炒作政策，在簽約時明訂購入後不可轉約。而為了刺激自用族群買氣，近期也推出多種促銷手法，像是低首付、簽約送家電、送購屋金等吸引購屋族，不過也提醒購屋族，需評估這些讓利方式是否符合自身需求，建案本身的條件、可負擔的預算、付款方式等，仍是優先考量的重點。