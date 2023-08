看準「愛開電視群」！Roku攜手NBCUniversal 合推FAST頻道重播多檔經典影集

串流影視設備大廠 Roku 和康卡斯特旗下 NBCUniversal 周二 (15 日) 宣布達成協議,將推出內含廣告的新頻道,重播《推理女神探 (Murder, She Wrote)》、《草原小屋 (Little House on the Prairie)》和《救命下課鈴 (Saved By The Bell)》等經典節目。

該交易將擴大 Roku 免費廣告串流電視服務 (FAST),並為 NBCUniversal 提供另一種利用節目內容庫賺錢的方式。

FAST 頻道是一種不斷增長的趨勢,因為觀眾可藉由觀看廣告而免費收看自己喜歡的節目。FAST 頻道按時間表重播,與傳統電視非常相似,但能夠觀看更特定的內容。

在美股大盤均收低之際,Roku (ROKU-US) 周二股價上漲 0.52%,收每股 82.69 美元;康卡斯特 (CMCSA-US) 上漲 1.01%,收每股 47.03 美元。

Roku 表示,今年稍晚還會增加以動作片為導向的頻道,重播《天龍特攻隊 (The A-Team)》、《新夏威夷之虎 (Magnum P.I)》和《霹靂遊俠 (Knight Rider)》等經典影集,以及重播驚悚恐怖片大師希區考克 (Alfred Hitchcock) 巨作的頻道。

兩家公司表示,此回交易擴大了 Roku 提供 NBC News Now、Dateline 24/7、Today All Day 以及其他 FAST 頻道的現有安排。

FAST 頻道高度受市場歡迎,根據《巴隆周刊》報導,FAST 頻道重播已故畫家 Bob Ross 主持的油畫節目《歡樂畫室 ((The Joy of Painting)》所吸引的觀眾數量比 HBO 收視率最高的劇集《繼承之戰 (Succession)》 還要多。

Variety 研究機構發現,2021 年僅 1000 個的 FAST 頻道數量,到 2022 年 10 月已增加至 3720 個。

隨著傳輸費用下降以及消費者切斷有線電視轉向數位電視,傳統電視公司也正轉向 FAST 格式,因為有部分消費者雖然切斷了有線電視,卻仍保有開著電視一直播放的習慣,對他們來說,FAST 頻道就對了他們的胃口,而這些內含廣告的 FAST 頻道也可因此產生數十億美元的營收。