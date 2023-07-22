〈財報前瞻〉Roku今年來漲逾80% Q2財報將檢驗漲勢能否持續

Roku (ROKU-US) 將於下周公布第二季財報，今年迄今股價的出色表現是否能延續將受市場檢驗。

Roku 今年迄今股價漲逾 80%，為那斯達克綜合指數同期漲幅 34% 的兩倍多，但以過去 12 個月計算，Roku 股價仍下跌 17% 以上。

Roku 將在下周四美股收盤後發布財報。Wedbush 分析師 Alicia Reese 認為，Roku 平台上的新產品和功能 (用戶可訪問串流媒體的服務) 將可推動足夠的用戶增長，助公司度過廣告市場疲軟的時期。

Reese 給予 Roku 股票「優於市場表現」評級，目標價 80 美元。他指出，近期廣告市場的困境已挫傷 Roku 的每位用戶平均營收 (ARPU)，掩蓋了消費大眾自線性電視切換至 Roku 等數位平台的正面轉變。

Reese 寫道：「一旦宏觀經濟趨勢改善，Roku 作為平台和 FAST 渠道領導者，將恢復有意義的獲利能力。我們認為轉捩點將在年底到來，這係假設在此之前沒有重大經濟變化。」

據 FactSet 調查，針對 Roku 第二季財報，華爾街預期共識為營收 7.737 億美元，每股淨損為 1.27 美元。

與此同時，投資人希望第二季財報和全年前景出現改善跡象。