Roku攜手Shopify打造「一點即買」電視廣告 股價漲逾11%

Roku (ROKU-US) 周二 (11 日) 股價飆升 11.14%，因其 Roku TV 平台表示正在與電商軟體公司 Shopify (SHOP-US) 合作，開放觀眾直接透過電視向 Shopify 商家購買產品。

觀眾只須在 Roku 遙控器上簡單按下「OK」按鈕，就可了解相關廣告產品更多資訊，也可直接看著電視螢幕下單購買，在 Roku Pay 支付平台上結帳。

該公司表示，該計畫初始廣告合作夥伴伴包括：男裝品牌 True Classics、健身划船機公司 Ergatta 和聯合利華 (Olly)。

該計畫仰賴一個名為「Roku Action Ads」的平台，該平台讓消費者得以直接與廣告商聯繫，先前的合作夥伴包括沃爾瑪 (WMT-US) 和餐飲外送平台 DoorDash (DASH-US)。

然而，直接坐在客廳沙發上購物的想法並不新鮮，且迄今尚未有大量活動。2006 年，家庭購物網路 (HSN) 開始測試服務，讓消費者可以利用遙控器購買在電視上看到的東西。

然而，Roku 和 Shopify (SHOP-US) 之間的合作有理，因為擁有直接面向消費者 (DTC) 品牌的商家都依賴 Shopify 的電商平台，也是這些賣家經常購買電視廣告來接觸消費者。

Roku 周二大漲 7.56 美元或 11.14%，收每股 75.43 美元。今年迄今，該股已漲逾 85%。Shopify 同日上漲 2.04% 至每股 63.15 美元。