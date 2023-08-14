永立榮插旗北美市場 與加拿大醫美集團簽MOU

永立榮 - 新 (6973-TW) 今 (14) 日宣布，與加拿大醫美集團 VLSC Biomedical Corporation(VLSC)簽署合作備忘錄(MOU)。永立榮旗下羊水幹細胞外泌體醫美保養品將透過 VLSC 集團插旗北美市場。

永立榮擁有分離與培養羊水幹細胞的美國專利技術，並研發出鹿羊水幹細胞外泌體美妝保養品原料，同時開發一系列具有進行異體再生療法的羊水幹細胞製劑產品。

永立榮表示，由於旗下技術與產品吸引 VLSC 簽署合作 MOU；雙方合作項目包括醫美保養品落地銷售，以及再生醫療產品的臨床試驗與生產。其中，醫美保養品部分，VLSC 將整合雙方產品、建立銷售團隊，在加拿大進行 B2B(企業對企業) 與 B2C(企業對消費者) 行銷。

再生醫療方面，VLSC 已為幾間國際藥廠與醫材公司執行多項臨床試驗，未來永立榮旗下勃起功能障礙及乾眼症藥物，雙方將有望進行臨床試驗合作。至於生產部分，VLSC 規劃成立 GMP 標準的細胞生產工廠，若順利完工生產，永立榮將評估透過 VLSC 就近生產，供應北美市場。

VLSC 為北美規模最大的醫美集團，由權威醫美醫師 Dr. Martin Braun(馬丁布蘭) 於 1996 年成立，總部位於加拿大溫哥華，目前在加拿大境內已設有 4 個主要營業據點，除了提供民眾醫美療程與服務以外，也是加拿大境內唯一獲多家醫美大廠指定的醫美療程訓練與認證中心。