越南電動車製造商VinFast藉由SPAC掛牌上市

越南電動車製造商 VinFast (VFS-US) 周二 (15 日) 那斯達克交易所上市掛牌。該公司藉由 SPAC 交易上市，估值為 230 億美元。

根據 Dealogic 數據，VinFast 及其空白支票合作夥伴 Black Spade Acquisition 以競爭對手電動車製造商 Lucid (LCID-US) 作為基準計算得出的估值，在此類特殊目的收購公司 (SPAC) 交易中排名第四。

在那斯達克上市前幾個小時，VinFast 股價在周二盤前交易上漲一倍多，可交易股數不到 4%。

其他幾家電動車製造商也通過 SPAC 交易上市，這些交易吸引投資人和監管機構的更多審查，特別是在電動車市場競爭加劇以及全球最大汽車市場中國陷入價格戰的情況下。

VinFast 的一些競爭對手，包括 Nikola Corp (NKLA-US) 和 Lucid，在 SPAC 上市後估值大幅下跌。Nikola 目前的市值為 14 億美元，而上市前為 139 億美元；Lucid 目前市值為 155 億美元，而 2021 年 SPAC 交易期間的市值為 240 億美元。

其他未通過 SPAC 上市的競爭對手，像是特斯拉 (TSLA-US) 和 Rivian (RIVN-US) 的股價表現較好。今年至今，特斯拉股價已上漲 94.6%，而 Rivian 則上漲近 17%。

VinFast 是越南最大企業集團 Vingroup 的子公司。

目前尚不清楚周二將有多少公司股票進行交易以及交易價格是多少。

VinFast 創始人、越南首富 Pham Nhat Vuong 於 4 月承諾提供 25 億美元來支持這家電動車製造商，其中包括來自他個人財富的 10 億美元。在 SPAC 合併後，他是這家電動車製造商 99% 普通股的實質持有人。

VinFast 計畫斥資 40 億美元在北卡羅來納州建造一座工廠，並增加其越南工廠向美國的出貨量。

VinFast 自 3 月開始出貨，目前已向美國發貨近 3000 台。該公司並未披露其銷量，但根據 S&P Global Mobility 的數據，截至 6 月，該公司僅售出 137 輛汽車。

今年稍早時，VinFast 放棄了 20 億美元的普通股上市計畫，轉而進行 SPAC 合併。

根據公開文件，Black Spade Acquisition 股東在與 VinFast 達成交易後套現超過 80% 的股份，公司信託中只剩下約 1400 萬美元。