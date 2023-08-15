經濟前景不穩+地緣政治緊張 美避險基金上季紛撤出中概股

因中國經濟前景且地緣政治緊張局勢升溫，Coatue、D1 Capital 和老虎全球管理 (Tiger Global) 等避險基金第 2 季削減了對中國風險資產的曝險部位，反映市場情緒趨於謹慎。

老虎全球將京東 (JD-US) 的持股部位削減約 12%，從 11 億美元減至 7.193 億美元，同時減少中國招聘平台看準網 (BZ-US) 的持股數。

監管文件顯示，由前老虎全球基金經理 Philippe Laffont 所創立的 Coatue Management，上季減持阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US)、京東、看準、貝殼找房 (KE-US)、理想汽車 (LI-US) 和拼多多 (PDD-US)。

根據文件，3 月至 6 月這段期間，Coatue 共計減持 90% 的阿里巴巴。

D1 Capital Partners 也拋售手頭上所有的阿里巴巴股票，總計 170 萬股，價值 1.768 億美元。

與此同時，由 Louis Bacon 管理的 Moore Capital Management 賣出價值逾 2 億美元的阿里巴巴股票，全數持股。「大賣空」原型貝瑞 (Michael Burry) 的 Scion Asset Management 則賣出阿里巴巴和京東的一小部份持股。

上述基金公司均未回應置評請求。

美國證券交易委員會 (SEC) 規定，機構投資人本必須在 13F 文件中揭露持股資訊。近來數據顯示中國經濟復甦存在不平衡現象，使人們對疫後經濟快速成長的希望破滅，中美地緣政治緊張局勢以及近期中國最大建商碧桂園爆出財務危機，更加劇市場擔憂情緒。

美國總統拜登 (Joe Biden) 上周公布一項行政命令，禁止美國在部分敏感技術領域投資中國，像是人工智慧 (AI)、量子運算等。

上述不確定性也導致那些將重點放在中國的共同基金，在上季遭遇 6.74 億美元的資金淨流出。