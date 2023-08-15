〈紐約匯市〉中國經濟擔憂刺激避險 美元指數登逾一個月高點

美國周一 (14 日) 登逾一個月新高，對中國經濟的擔憂促使投資人尋求避險。而在日元觸及 11 月以來最低水平後，交易員正為日本央行可能採取的干預措施做準備。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.3%，至 103.15，為 7 月 7 日以來最高。

分析師指出，投資人買入美元是為了規避對全球經濟健康狀況的擔憂，尤其是中國。

一位消息人士向路透表示，中國最大建商碧桂園首次尋求將一筆境內私募債券展期，為中國房地產業面臨壓力的最新跡象。與此同時，中國兩家上市公司周末表示，尚未收到資產管理公司中融信託到期理財產品的兌付款項。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，對成長前景和房地產危機的擔憂，令許多交易人士再次關注中國，而最大的財富管理公司無法履行償債義務，是一大危險信號。

日元延續上周貶勢，下跌 0.4%，至 145.55 日元兌 1 美元，為去年 11 月以來最低。日元兌美元今年迄今已貶近 10%

全球其他央行升息之際，日本央行始終堅守超寬鬆貨幣政策，這讓其他國家的報酬看起來更有吸引力，從而對日元帶來沈重壓力。當日元兌美元在去年 9 月貶破 145 時，日本當局曾出手干預匯市，藉由買入日元將匯價拉回到 140 左右。

Monex USA 外匯交易員 Helen Give 表示：「若我們在未來一到兩周內看到日本央行釋出一些支撐匯價的消息，尤其是當日元開始貶向 147，我也不會感到太驚訝。」

日本將在周二公布最新國內生產毛額 (GDP) 數據，周五 (18 日) 公布通膨數據。

澳幣貶逾 0.3% 至 0.6476 美元，為 5 月底來最低。澳幣走勢通常反映投資人對中國經濟表現的看法。

其他主要貨幣方面，英鎊微貶 0.07% 至 1.2685 美元，歐元貶 0.34% 至 1.0905 美元。

俄羅斯盧布兌美元一度貶破 100 大關，隨後逆轉走勢，很大一部份是受到能源出口收入下滑，以及俄國政府在烏克蘭戰爭方面的支出高昂，導致經常帳餘額縮水。

然而，在俄羅斯央行宣布於周二 (15 日) 召開特別政策會議後，對央行再次大幅升息的預期幫助盧布逆轉稍早走勢。截稿前，俄羅斯盧布兌美元升 1.07%，報 98.4836 盧布兌 1 美元。

阿根廷披索周一貶逾 21%，至 350.04 披索兌美元。

根據該國總統初選開票結果，極右翼候選人米雷伊 (Javier Milei) 以超過 30% 的得票率，從多位候選人中脫穎而出，消息促使阿根廷政府將官方貨幣披索貶值約 18%。米雷伊的政見是廢除央行，並使阿根廷經濟美元化。

截至台灣時間周二 (15 日) 約 6:00 價格: