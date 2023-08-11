碧桂園預警：面臨成立以來最大困難 上半年預虧人民幣550億

中國房地產開發巨擘碧桂園 (02007-HK) 周四（10 日）發布獲利預警，聲稱面臨成立以來最大困難，預估上半年淨虧損人民幣 450 億～550 億元，將採取四大自救措施。

據《第一財經》報導，碧桂園表示，虧損原因主要是房地產行業銷售下行，導致業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加，以及外匯波動造成預期淨匯兌損失。

碧桂園示警，面臨成立以來最大困難，受近期銷售額與再融資環境持續惡化的影響，賬面可動用資金持續減少，出現階段性流動壓力。

碧桂園高層公開致歉並反省，坦言雖然對本輪市場調整周期有預判，但對市場下行的深度、烈度及持續度估計不足，未能及早做出更好的因應措施，未能察覺房地產市場供求關係已出現重大變化，對三四線及更低線城市投資比重過大、負債率壓降速度不夠等潛在風險的認識不夠深刻。

為了扭轉當前困局，碧桂園提出以下一系列自救措施：

第一是全力「保交付」。

第二是積極化解階段性流動壓力。碧桂園將與投資人溝通，並考慮採取各種債務管理措施，以保障公司的未來長遠發展，維護投資人利益。

機構人士透露，碧桂園已經在籌備債務重整，近期有望啟動程序，該公司已聘請中金擔任財務顧問，主導重整事宜。

目前碧桂園名下沒有債務公開違約，僅有兩筆美元債的票息支付處於 30 日寬限期內，但從 9 月起至 2024 年初，碧桂園將面臨多筆債務集中到期的兌付壓力，總金額大約 100 多億。

直到 2023 年中期，碧桂園在財務現金流承壓的情況下，依然兌付大約人民幣幾十億的債務。不過，隨著市場銷售大幅下滑與融資管道嚴重受限，該公司現金大量消耗，已難以支付 9 月及之後多筆到期債務。

第三是保障經營有序開展。目前集團淨資產充足、土儲充裕，截至 2022 年年底，淨資產約人民幣 3,096 億元，總權益可售資源約 1.2083 兆元。

第四是碧桂園已經成立專項工作小組，由董事會主席楊惠妍擔任組長，力拚渡過難關。

分析師指出，碧桂園是受到監管機關支持發債的示範性優質民營建商，也是目前千億建商中碩果僅存的兩家民企之一，此番危機，進一步折射出民營建商面臨的流動性困局。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，碧桂園的問題，主要是預期悲觀、資產流動性及資產價格的問題，沒有高非理性多元化經營，沒有高資本運作。