召回所有電動卡車 「卡車界特斯拉」重挫近7%

有「卡車界特斯拉」稱號的美國電動卡車新創公司尼古拉 (Nikola) 發現車輛存在缺陷疑慮，宣布召回迄今所有生產電動卡車並暫停銷售，其股價周一 (14 日) 重挫近 7%，收每股 1.82 美元，該股今年迄今下跌近 16%。

經過近期起火事件調查後，尼古拉宣布召回迄今所有生產的電動半掛卡車 (共 209 輛)，但此次召回不會影響尼古拉最新款燃料電池卡車，這款卡車為上個月開始生產的氫燃料電池驅動的半卡車。

尼古拉上周五晚間表示，第三方調查發現，一輛尼古拉電動卡車在 6 月 23 日在其鳳凰城總部停放時起火，研判可能是電池組內的冷卻劑洩漏造成。該廠火災蔓延到附近其他卡車，最終導致 5 輛卡車燒毀。

尼古拉最初懷疑這些卡車是遭故意縱火造成的破壞行為，但上周五晚間聲明改口，認為「這起事件不太可能是因為違法行為或其他外部因素造成。」

尼古拉表示，該公司工程團隊使用的第二輛卡車在 8 月 10 日也出現了類似的電池組故障，但該問題在尚未發生重大火災前就已被發現了。

根據第三方報告，尼古拉自家工程師確定電池組內部某一零件 (外部供應商製造) 應是問題所在，預計很快會提供維修服務。

在完成維修之前，尼古拉將停止銷售該款電動卡車。

尼古拉稱目前正以遠程監控其所有電動卡車是否存在類似缺陷的跡象，並認為風險很低，3100 多個電池組中僅有 2 個電池組發現問題。該公司建議營運商可持續使用那些卡車，但卡車應停放戶外，直到維修完成。