美國實質利率升至14年新高 引發美元買盤

市場預估美國利率在未來很長一段時間內仍高於通膨率，進而推動美元兌主要貨幣走高。

納入通膨因素後的 10 年期國債實際殖利率周一 (14 日) 升至 1.78%，逼近 2009 年以來的最高水平。高收益的誘惑正在推動資金回流至美元，將美元升勢由上月一年低點推升至 3% 左右。

貨幣市場周一反彈，推動人民幣兌美元匯率跌至今年以來最低水平。日元兌美元匯率跌破 145，接近去年迫使日本央行 (BOJ) 進行干預的水平。

對沖基金繼續削減創紀錄的美元空頭部位。期權市場指標顯示，投資人對美元的看多程度是 3 月下旬以來最高的。

這種轉變顯示，即使在經濟成長前景強勁的 Fed 緊縮周期接近尾聲之際，美元仍能走強。讓人開始對關美元反彈已經結束的說法產生懷疑。

崔維蒂 (Kamakshya Trivedi) 等高盛策略師寫​​道：「當市場關注美國經濟表現優異或美債殖利率上升時，美元很難大幅下跌。」

與此同時，一些 Fed 官員堅稱要讓通膨回到目標 2% 以下，還有更多工作要做。近期天然氣和原油價格飆升凸顯通膨風險，而債務發行激增也給市場帶來壓力。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上周數據顯示，美元空頭部位回落至 8 周以來最低水平。

瑞穗國際 (Mizuho International) 全球宏觀策略交易主管查特韋爾 (Peter Chatwell) 表示，「美國的實際利率在全球非常有吸引力，這只能是羊群效應，代表目前放空美元是一項真正很有勇氣的冒險。」