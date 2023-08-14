日元一度突破145心理關卡 交易員關注政府是否出手干預

日元周一 (14 日) 觸及今年低點，美元兌日元突破 145 關鍵心理價位，此後波動加劇，至台北時間 13:10 時，徘徊在 144.91 附近。

美元兌日元匯率周一一度來到 145.22，為 2022 年 11 月 10 日以來最高。日本的低殖利率，導致日元很容易成為賣空者和融資交易的目標，加上美日利差擴大，更讓日元持續疲軟。

自從美國聯準會於 2022 年 3 月開始迅速升息，以應對失控的通膨以來，日元已下跌約 20%，而日本央行仍保持極端鴿派立場。

去年 9 月，當美元升破 145 日元時，日本對貨幣市場進行了干預，促使財務省買入日元，並將日元匯率壓低至 140 日元左右。 自今年年初以來，日元兌美元匯率已下跌逾 9%。

隨著日元再次來到 145 心理關卡附近，交易員開始猜測，日本官員是否即將進行干預。

盛寶 (Saxo Markets) 策略師表示，本周日本的 GDP 和 CPI 數據可能是關鍵，而美國的經濟數據，也可能繼續推高美債殖利率。

盛寶指出，交易員也在繼續關注日本當局是否可能進行干預，但迄今為止，還未見到嚴厲的口頭干預，說明日本可能抱持耐心。

上周五數據顯示，美國 PPI 小幅超過預期，這幫助美債殖利率持續處於高位，並獲進一步提振。