中國通膨連續負成長！恐步入日本失落三十年的後塵？

一、市場對於中國將邁入通貨緊縮的擔憂

過去一年多來，全球主要經濟體都在面臨通膨的問題，美國通膨率一度飆破 9%，聯準會升息 21 碼才使通膨降至 3%，甚至就連過去長期處於通貨緊縮的日本，現在都有了 3% 以上的通膨率，但在全球正積極對抗通膨的同時，中國消費者和生產者物價指數卻雙雙出現了負成長，中國 7 月 CPI 年增率 -0.3%，PPI 年增率 -4.4% 已連續 10 個月呈現負值，這也加劇了市場對於中國將邁入通貨緊縮的擔憂。

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二、中國央行增加資本市場流動性

中國 2023 Q2 的 GDP 成長率 6.3%，經濟成長低於預期，復甦力道疲軟，5 月中國央行調降 1 年期貸款市場報價利率至 3.55% 與 5 年期貸款市場報價利率 4.2%，6 月又將 MLF 利率調低至 2.65%，更意外地調降 7 天期逆回購利率至 1.9%，中國央行降息的主要目標是增加資本市場的流動性，鼓勵企業及民間將資金投入實體經濟，以刺激經濟成長。

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三、人口負成長、青年失業率遽增

中國經濟正面臨結構性的問題，人口減少、失業率飆升、經濟支柱消失、債務槓桿過大，這些日積月累的問題，可能導致中國面臨遲來的經濟危機。受到過去一胎化政策影響，中國人口正面臨出生率下降、勞動年齡人口下降、人口老化的問題，儘管目前已經放棄一胎政策並開始推動三胎政策，還是不見中國人口的成長，甚至在 2022 年開始總人口數已經出現負成長，人口紅利已經消失；中國 16-24 歲青年失業率，在今年 6 月份也飆至歷年新高 21.3%，如此高的失業率，導致中國青年之間開始興起「躺平文化」、「全職兒女」的浪潮。

四、房市泡沫形成

1998 年亞洲金融風暴之後，中國經濟成長近乎停滯，為了刺激經濟，中國政府實施了住房改革，藉由刺激房市投資來提振經濟，政策支持使房市投資熱潮興起，投機性資金流入房市使房價飆升，房市泡沫因此形成。

近年來房地產業鏈對中國 GDP 的貢獻超過 25%，中國大部分房屋皆是以預售屋的形式銷售，建商先向銀行貸款或大量發債取得資金，再向地方政府購買土地使用權，之後向民眾銷售預售屋，再將這筆資金拿去購買更多土地使用權，不斷循環舉債、買地、銷售，建商財務槓桿不斷攀升，疫情期間的「動態清零」政策，又更進一步地抑制民眾買房的需求，房地產價格崩跌，泡沫瓦解，2023 年 6 月一線城市不動產銷售面積下降 27%，二線城市不動產銷售面積下降 48.5%，今年 8 月就連曾被稱作模範房企的「碧桂園」也爆雷，重演 2021 年恆大債務危機事件。

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