〈美股盤後〉輝達狂飆逾7% 科技股華麗轉身 那指喜升逾1%

美股主指週一 (14 日) 試圖擺脫連兩週吞黑的頹勢，低接買盤湧入，輝達狂飆逾 7%，科技股華麗轉身大漲。不過，特斯拉降價，電動汽車普遍疲弱。AMC 受優先股轉換計畫獲批准，其股價暴跌 35%。

多空交戰之下，道瓊驚險收紅、標普小漲 0.58%、那指升超過 1%，費半勁揚近 2.9%。

隨著財報季進入尾聲，本週市場焦點轉向零售股財報，包括週二的家得寶 (HD-US)、週三的目標百貨 (TGT-US)、週四的沃爾瑪 (WMT-US)。

市場還將關注週二公布的 7 月份的零售銷售數據，市場預其在前一個月支出增長 0.2% 以後，整體會再增長 0.4%。

週三即將公布的聯準會會議紀要也備受市場關注，投資人希望尋找更多貨幣政策前景的線索，研判大多數官員語調究竟偏「鷹」或偏「鴿」。高盛預期，聯準會可能在 9 月例會上不會升息，然後於 11 月宣布通膨放緩，即「沒必要」繼續升息。

紐約聯準會週一公布一項調查顯示，美國消費者對一年通膨預期中值從 6 月的 3.8% 降至 3.5%，連續第四個月下降，創 2021 年 4 月以來新低，而對未來 3 年和 5 年通膨率預期皆從 3% 降至 2.9%。調查還發現，美國家庭對自己的財務狀況和就業市場也更加樂觀。

歷經年初矽谷銀行等多家區域銀行倒閉潮，美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 主席 Martin Gruenberg 呼籲制定新規並強化對大型區域銀行的監管。Gruenberg 週一稱，加強大型區域銀行資產負債表策略之一是制定規則，要求資產規模超過 1000 億美元的機構以更大比率的長債來融資。

美股週一 (14 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，資訊科技 (+1.85%) 領漲，通訊服務 (+1.04%) 和非必需消費品 (+0.39%) 漲幅位列第二和第三。公用事業 (-0.83%) 和房地產 (-0.54%) 等類股拖累大盤漲勢。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.56%；Meta (META-US) 上漲 1.51%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.94%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.37%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.94%。

道瓊成分股漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.26%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.61%；Merck (MRK-US) 上漲 1.37%；3M (MMM-US) 下跌 1.08%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 0.95%。

費半成分股普遍跳漲。輝達 (NVDA-US) 飆漲 7.09%；美光 (MU-US) 衝高 6.07%；高通 (QCOM-US) 跌 0.51%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.20%；AMD (AMD-US) 大漲 4.10%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.58%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.17%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.74%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.02%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 瘋漲 7.09% 至每股 437.53 美元。摩根士丹利週一表示，輝達近期下滑是投資人逢低買入的良好時機點。大摩對輝達股票評級設為「增持」，目標價為 500 美元，預期輝達未來幾季資料中心營收可能會達到 150 億美元甚至更多。

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 崩跌 35.55% 至每股 3.39 美元。AMC 宣布 1 比 10 的反向分割股票計畫將於 8 月 24 日進行，其優先股「APE」將於 8 月 25 日轉換成普通股。

美國鋼鐵 (X-US) 下滑 1.19% 至每股 239.76 美元。美國鋼鐵週一宣布進行戰略性替代方案審查，該公司上週拒絕同業 Cleveland-Cliffs 的收購提案，但也開啟美國鋼鐵業版圖或將重塑的可能性。

特斯拉 (TSLA-US) 收低 1.19% 至每股 239.76 美元。中國電動車市場價格戰持續如火如荼，特斯拉周一宣布將 long-range 版 Model Y 入門價調降 4.5%，至 29.99 萬元人民幣，而 Performance 版售價自 34.99 萬元人民幣起跳，降價 3.8%。

PayPal (PYPL-US) 收紅 2.81% 至每股 63.27 美元。PayPal 宣布新任 CEO 將由克里斯 (Alex Chriss) 擔任，目前他是 Intuit 小型企業和個體經營團隊的負責人。

波音 (BA-US) 走高 0.42% 至每股 236.71 美元。外傳印度最大航空公司 IndiGo 計劃深化國際擴張、開拓新航點，波音已拔得頭籌，贏得約 25 架廣體客機訂單。

夏威夷電力 (HE-US) 暴跌 33.76% 至每股 21.46 美元。美國夏威夷州毛伊島 (Maui) 野火釀至少近百人喪命後，夏威夷電力與其 3 家子公司陷入法律漩渦，當地民眾指控這些電力公司無視天氣警告，在危險的情況下仍保持電力線路通電。富國銀行指出，毛伊島野火是迫在眉睫的風險，此前下調夏威夷電力目標價，並於週一維持「減持」股票評級。

華爾街分析

上週公布的經濟數據好壞參半，Interactive Brokers 資深經濟學家 Jose Torres 稱：「問題是，如果企業尋求通過將越來越高的批發價格壓力轉嫁給消費者的方式維持他們的利潤率，那麼消費者面對漲價會不會猶豫不決。」

Torres 表示：「潛在的高物價可能還會影響到未來的 CPI 報告，反過來又會為聯準會鷹派提供更多證據，支持採取更多升息。與此同時，企業財報也顯示出經濟放緩和融資成本上升帶來的壓力。」

美股 2022 年的頹勢是聯準會暴力升息和對近期經濟衰退的擔憂所造成的，但經歷殘酷的 2022 年之後，圍繞人工智慧 (AI) 的樂觀情緒幫助科技股普遍上揚，然而，華爾街對於牛市是否會持續存在意見分歧。

摩根士丹利財富管理公司投資長 Lisa Shalett 悲觀點評，經濟已經陷入滾動式衰退，接下來將衝擊服務業。

瑞銀全球財富管理美洲資產配置主管 Jason Draho 認為，由於流動性較低，八月通常是淡季，無論股市朝哪個方向變動都不應認真對待。

Draho 認為 過去兩周美國經濟的基本前景沒有發生重大變化，投資人應該對任何一兩個經濟數據，和每週市場走勢持保留態度，特別是在夏季經濟放緩期間。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

