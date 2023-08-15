〈美股13F報告〉波克夏Q2重砍動視暴雪七成持股 新敲進美國三大建商

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 掌舵的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 第 2 季將動視暴雪持倉大砍 70%，新敲進美國三大房產開發商，並加碼第一資本 (Capital One) 和西方石油。

根據波克夏向美國證券交易所 (SEC) 提交的 13F 文件，波克夏在截至 6 月 30 日的三個月內淨賣出美股，售出的股票金額比買進還要多出約 79.8 億美元。

文件顯示，波克夏上季新買進美國三大建商的股票，分別是萊納房產 (Lennar)、霍頓公司 (D.R. Horton) 和 NVR。截至 6 月 30 日，該公司持有約 597 萬股的霍頓，價值 7.264 億美元、約 15 萬股的萊納房產，價值 1720 萬美元，以及 1.1 萬股的 NVR，價值 7060 萬美元。

今年迄今，萊納房產、霍頓公司和 NVR 的股價均漲逾 30%，表現勝過其他規模較小的競爭對手。消息傳出後，霍頓盤後漲 2.62%，萊納和 NVR 分別漲 0.84%。

波克夏上季還加碼第一資本和西方石油，分別新增約 255 萬股和 1242 萬股，並減持雪佛龍、通用汽車、Globe Life 和化工業者 Celanese。

值得注意的是，波克夏上季將動視暴雪持股大砍七成，即約 3478 萬股。

動視暴雪今年至今雖漲約 19%，與微軟 (MSFT-US) 的收購交易卻因反壟斷審查而一再延遲。巴菲特曾將這筆交易案視為併購套利的機會，但交易延宕也使他陸續出脫手中持股。

波克夏 Q2 主要持股變動

波克夏最近幾次披露的持股調整顯示，該公司已慢慢偏離過去長期持有優質公司股票的投資策略，舉例來說，波克夏去年敲進台積電 ADR(TSM-US) 後，在短短六個月內便全數脫手。

巴菲特當時解釋，退出台積電是出於對地緣政治局勢的顧慮，但他仍盛讚台積電為「地表最強半導體公司」。