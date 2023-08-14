惠譽降評敲響警鐘 美國財政危機悄然降臨

長久以來的怠惰輕視，美國政府已埋下無法忽視的危機種子，而惠譽調降評級剛好為華爾街敲響了警鐘。

《華爾街日報》周一 (14 日) 報導，Fed 對抗通膨的過程擴大了財政危機風險，這個危機是華府幾十年來的功能失調所造成的。如今，最有可能為這場風暴提供庇護的資產如短期國庫券等現金等價物，現在也恰好具有不同尋常的吸引力。

《華爾街日報》記者賈卡伯 (Spencer Jakab) 分析指出，從歷史上看，投資人為持有超級安全的短期美債付出高昂的代價，尤其是在金融危機之後的幾年裡，任何短期和安全的投資幾乎都沒有什麼回報。

全球最大對沖基金橋水基金創始人達利歐 (Ray Dalio) 並不是「現金是垃圾」這句話的原創者，但他是最喜歡引用這句話的人之一。他在去年改口指出：「現金過去是垃圾，但現在相當有吸引力。相對於債券和股票而言，它其實很有吸引力。」

目前，美國國庫券支付的利息不僅比金融危機前更高，也比長期債券更高。如果利率繼續走高，將遭受更大的帳面損失。而且一如達利歐所言，泡沫般的股票估值使得 5% 以上的債券殖利率變得更加誘人。

奉行「現金為王」還有一個原因，美國財政危機正悄然醞釀，政府債務壓力日益加劇。

賈卡伯指出，在經歷反恐戰爭、全球金融危機和新冠疫情後后，美國政府債務激增。低利率和 Fed 的買進債券掩蓋了壓力，近期利息成本占聯邦支出的比例並不高於 1990 年代初。

但是財政部幾乎沒有抓住機會，發行更多長期債券來鎖定最低利率，而現在可能為時已晚。

美國國會預算辦公室 (CBO) 定期更新的長期預算預測顯示，大眾持有的美國債務將在本財年超過國內生產總值 (GDP)，債務利息將相當於可自由支配非國防支出的四分之三。估計到 2031 年，債務總額將與 GDP 相當。

事實上，CBO 的預測其實反而還過於樂觀，其預計儘管短期債券目前的殖利率超過 5%，但未來幾年這些債務的淨利率將勉強超過 3%。而考慮到大約四分之三的國債在 5 年內到期，假設將 CBO 預測的平均利率調升 1 個百分點，就將導致 2033 年聯邦債務增加 3.5 兆美元。屆時光是美國政府每年的利息支出就將達到約 2 兆美元。相較之下，個人所得稅今年只會帶進 2.5 兆美元的收入。

賈卡伯認為當利息成本變得令人不安，華盛頓的迴旋空間將受到限制。拯救銀行、補貼尖端技術的能力都將受到限制，捉襟見肘的美國，經濟將更加不穩定，國際威望將下降，最終資產的吸引力也將降低。