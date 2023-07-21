美銀：資金流向現金趨勢恐已觸頂

美國銀行全球研究部周五 (21 日) 表示，投資人對現金安全的追求可能已達到頂峰。

美國銀行引用 EPFR 數據表示，截至周三 (19 日) 的最近 2 周，現金淨流出 100 億美元，認為這是自 3 月中旬美國矽谷銀行倒閉以來「資金流入 6420 億美元後的暫定最高點」。

當時的崩盤震動了市場，Fed 繼續升息進一步加劇了今年上半年對現金的熱潮，減少了投資人對股票的需求，並使現金類貨幣市場基金的利率更具吸引力。

最近。 然而，對人工智慧 (AI) 的熱情引發了科技股的榮景，同時有跡象顯示大西洋兩岸的通膨正在放緩，尤其是美國，這意味著升息可能即將結束。

標普 500 指數目前處於 15 個月以來的最高水準附近。

美國銀行表示，科技股在過去 8 周出現強勁資金流入，高收益債券在截至周三的一周內出現第 3 周資金流入，而投資級債券則出現資金流出。

然而，當周數據顯示，75 億美元流入現金，14 億美元流入債券，6 億美元流入黃金，21 億美元流入股票。

銀行貸款流入 4 億美元，為 2022 年 5 月以來最高水平；日本股市連續第 7 周流入，為 1 月以來最長的連續流入。

美國銀行自有的「牛熊指標」升至今年以來的最看漲水準。