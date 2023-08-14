美FDA批准Revance肉毒桿菌藥物Daxxify治療頸部肌肉疼痛

美國衛生監管機構批准擴大 Revance Therapeutics (RVNC-US) 的 Daxxify 的使用範圍，用於治療頸部肌肉疼痛疾病，從而加劇了與艾伯維 (AbbVie)(ABBV-US) 的肉毒桿菌注射劑 Botox 的競爭。

該公司周一 (14 日) 表示，美國食品和藥物管理局 (FDA) 的批准有助 Revance 跨入價值 25 億美元的治療性神經調節劑市場，這是一種直接針對神經的治療方法。

頸肌張力障礙約占該市場的 3.45 億美元。這種痛苦的情況涉及頸部肌肉不自主收縮並導致頭部向一側扭轉。

該公司高管表示，Revance 在獲得批准後將首先與一些醫生和關鍵意見領袖 (KOL) 一起進行評估。

總裁舒茨 (Dustin Sjuts) 表示：「我們將利用該團隊作為我們的師資力量，然後對 2024 年更全面的重點團隊進行培訓。」

Revance 表示，當該產品投入商業使用時，將分享更多有關定價的資料。

該公司一直推動「與 Botox 分手」的行銷活動，從其更受歡迎的競爭對手那裡吸引客戶使用 Daxxify。

這款新型抗皺注射劑第 2 季銷售額達到 2260 萬美元。

Revance 希望依靠 Daxxify 更長的治療持續時間來吸引更多醫生和患者棄用 Botox。

根據 FDA 數據，一項後期研究顯示，使用不同劑量的 Daxxify 時，大多數頸肌張力障礙患者的治療效果可持續約 20 周和 24 週，而 Botox 則為三個月。