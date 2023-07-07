美銀：上周290億美元流入現金 管理總額達7.8兆美元

根據美國銀行 (BofA) 全球研究的報告，截至周三 (5 日) 當周，全球投資人向現金基金投入更多資金，管理的現金資產總額達到「驚人的」7.8 兆美元。

美國銀行引述基金數據提供商 EPFR 的數據指出，截至周三當周，現金基金流入總額為 290 億美元；全球投資人還買進 130 億美元的股票型基金和 98 億美元的債券型基金。

雖然全球經濟令人驚訝的韌性有助股市大幅上漲，但對即將到來的經濟衰退的擔憂，讓許多投資人在上半年持有大量現金部位。

在股票投資趨勢中，日本股市的每周資金流入量為 89 億美元，為連續第 5 周流入；而美國大型股的資金流入量為 129 億美元，為 8 個月來最大。

美國銀行的數據反映了截至周三的一周資金流向，周四 (6 日) 的關鍵美國失業數據提高了人們對 Fed 將在 6 月暫停後於 7 月恢復升息的預期。

ADP 就業該數據導致美股大幅下挫，大西洋兩岸的短期債券殖利率攀升至超過 3 月的水平，升至金融危機後的高位。

美國銀行在報告中表示，「第 3 季初金融狀況再次收緊，使『長期走高和硬著陸』的觀點根深柢固」，並指出第 3 季金融狀況的進一步收緊，將為投資人對經濟硬著陸做好準備。

自 2022 年 11 月以來，流入發達市場股票的資金首次高於新興市場，在過去 8 周內分別達到 310 億美元和 140 億美元。

美國銀行根據一系列技術市場指標編製的市場信心「牛熊」指標保持 3.2 不變，看跌多於看漲；讀數 10 代表極度看漲，0 代表極度看跌。