中工砸逾136億元開發土城廠辦園區 預計2025年完工

包括華固 (2548-TW)、國揚 (2505-TW) 在新北市推出的廠辦建案持續熱銷，中工 (2515-TW) 投資 136.36 億元在土城工業區開發的「中工雲宇宙 AI 園區」工程也在積極推進中，並在今 (14) 日舉行上樑典禮，中工指出，上樑典禮象徵結構完成，更象徵著園區正式進入完工倒數，期盼 2025 年讓企業進駐。



中工指出，「中工雲宇宙 AI 園區」位於土城工業區、鄰近鴻海 (2317-TW) 總部旁，隨著高科技及資通訊產業的蓬勃發展，這裡已經是中永和、板橋、樹林、鶯歌及三峽等地區產業鏈匯集處，也成為重要產業鏈樞紐，無論人力與物流都四通八達，約 30 分鐘可達空港、海港。

中工指出，「中工雲宇宙 AI 園區」本案座落在北台灣產業鏈重要軸線上，擁有超過 1 萬 6000 坪的建築基地，興建 4 棟，總樓地板面積達 10 萬坪，是為可售與租的廠辦、商辦園區，未來預計創造超過 1 萬名就業機會。威京總部集團主席沈慶京表示，相信這樣一個集科技、創新和可持續性於一體的園區，必將成為台灣科技產業的新地標。

今天到場致賀的新北市長侯友宜指出，新北市的公司行號、工廠約 30 萬家，全台有 2 成工業產值在新北市，工業區面積卻僅占全台 5%，顯示土地稀缺的問題，為解決產業困境，市府以「新增產業用地」和「活化既有工業區」2 大策略，推動整體開發、報編產業園區、工業區都市更新與工業區立體化。侯市長指出，工業區立體化與都市更新是活化產業過程中的重要推動項目，這幾年提供高達 832 公頃的產業用地及 93 萬坪的樓地板面積，盼提供優質的產業發展空間。

侯友宜特別感謝威京集團、中華工程響應新北市工業區都市更新政策，於土城斥資 136.36 億打造量體最大的指標性 AI 園區，建物除結合 ESG 四大主題－環境永續、AI 智能、健康安全、共享循環，更打造一座空中跑道供民眾使用，不僅為傳統工業區帶來嶄新風貌，更象徵著知識經濟的蓬勃發展。