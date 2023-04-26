〈ESG大趨勢〉中工通過PAS 2080建築與基礎建設碳管理標準查證

中華工程 (2515-TW) 成立已逾 70 個年，近年致力於房產及建築事業版圖之拓展，並以提升企業 ESG 效能為目標，中華工程今 (26) 日受邀出席 BSI 英國標準協會主辦「2023 亞太區營建業「ESG x 碳管理」高峰會，獲頒「全球首家通過 PAS 2080 建築與基礎建設碳管理標準查證的資產業主」。

中工指出，此一認證，由 BSI 英國標準協會蒲樹盛總經理頒證給中工董事長周志明。

中工指出，PAS2080 為建築與基礎建設碳管理標準，中華工程為支持全球永績及降低營造過程排之目標，遵循標準之要求於指定工程專案設計、營造、營運等階段，以「資産擁有者」、「設計者」及「營造商」角色透過減碳目標、減碳效益方式訂定工程管理系統推動建築物全生命週期減碳決方案。

本日獲獎標的主要藉由中華工程開發中的新北市土城「雲宇宙 AI 園區」專案，透過規劃設計的檢討，ISO14067 碳足跡的盤查，訂定公司減碳管理方針與策略，建立碳盤查工具及方法，量化設計、營造及運營階段碳排放量，依地區特性、建築本體及管運使用需求評估減碳方法與機會，期待為客戶創造最佳的使用環境。

近年中華工程規劃的建築物除已逐步走向建築履歷和全面綠化，另積極創造出每層樓大面積陽台及露台，空氣流通，打造與疫情共存的健康環境，目前以適地適木原則，期望帶動高樓層建築喬木綠化，吸碳抗暖救地球。