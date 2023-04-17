外資大買飛宏1.9萬張 出脫漢翔、中工、亞力

台股今 (17) 日走勢震盪，傳產股、中小型股扮演撐盤要角，外資大買飛宏 1.9 萬張，同步買進海運雙雄，並反手提款航空雙雄，賣超漢翔 1.3 萬張，中工、亞力都在賣超名單之中。

三大法人合計賣超 0.92 億元，其中外資反手賣超 9.22 億元；投信轉為買超 2.64 億元；自營商也買超 5.68 億元。期貨方面，外資今同步減碼 2946 口多單，淨多單下降照 1.12 萬口，投信加碼空單 546 口至淨空單 7407 口，自營商加碼多單 2131 口至淨多單 9583 口。

觀察外資買超動向，今買超元大滬深 300 正 2 達 2.68 萬張，另外大買飛宏 1.9 萬漲，並敲進海運雙雄長榮 9680 張、陽明 6294 張，並買超緯創 6782 張、宏碁 6258 張，其他則包含開發金、聯電、王道銀行、健喬、台新金、康舒、強茂。

外資賣超方面，賣超航空雙雄華航 1.55 萬張、賣超長榮航 6463 張，另外賣超漢翔 1.3 萬張，華新、三商壽超過 1.1 萬張，群創 7686 張，金寶、中鋼超過 6000 張、聯發科 5998 張，以及近期強勢股中工 5233 張、亞力 4219 張。

投信買超則聚焦榮剛 2606 張、仁寶 1981 張、立積 1810 張，其他包含緯創、士電、漢翔、華新、茂達，賣超則有群創 4217 張、中華電 1518 張，以及光罩、台半、威剛、元晶、康舒；自營商買超中工、健準、台泥、中興電與康舒，賣超群創、華航、華新、三陽工業、神基。