嘉威生活上半年每股純益2.64元 前進越南設生產基地

嘉威生活 (3557-TW) 公布最新財報，2023 年第二季稅後純益 5142 萬，季減 67.99%，年減 39.38%，每股純益 0.64 元；2023 年上半年稅後純益 2.12 億元，每股純益 2.64 元。嘉威 7 月營收較 6 月有所回升，力拚下半年營運優於上半年。此外，公司也決定赴越南設廠，預計 2026 年量產。

嘉威生活預計投資越南的金額預估總計達 4200 萬美元，主要規劃為環保材料產品的主要生產基地，

嘉威生活 2023 年第二季營收 9.84 億元，毛利率爲 37.15%，季減 2.26 個百分點，年增 0.91 個百分點，第二季稅後純益 5142 萬，季減 67.99%，年減 39.38%，每股純益 0.64 元。

嘉威 2023 年上半年營收 24.57 億元，毛利率爲 38.51%，年增 3.89 個百分點，上半年稅後純益 2.12 億元，年減 35.21%，每股純益 2.64 元。

嘉威生活為營運拓展需求，董事會通過越南廠投資案，斥資 1,250 萬美元成立全資子公司，籌建越南生產基地，後續總投資金額將達 4,200 萬美元。主要因應公司 R.PET 環保產品的市場成長潛力，越南廠將規劃為環保材料產品的主要生產基地，預計 2026 年投產。

近年來 R.PET(再生酯粒) 被視為新型的再生環保聚酯材料，採用寶特瓶回收再生的聚脂材料，可以減少生產聚酯纖維所產生的二氧化碳，達到減碳的目的，市場接受程度高。嘉威生活的 R.PET 產品自 2020 年度推出市場以來受到客戶肯定，適時對應了環保意識抬頭的市場趨勢，R.PET 產品的營收逐年成長，2022 年度使用 R.PET 的產品營收占比約為 1 成，今年 1-6 月 R.PET 產品的營收已較去年同期成長約 4 成。新增越南生產基地，可望持續提升環保產品的占比，優化產品組合。