財長莊翠雲看房市：「成交量小 價因域而異」

財政部力推「囤房稅 2.0」方案，目標明 (2024) 年上路實施。對於囤房稅 2.0 是否影響房市走勢。財政部部長莊翠雲認為，比起囤房稅，房市主要是受政府打炒房影響，預估將成呈現「成交量小、價格則因區域有所差異」。

財政部今 (11) 日舉行媒體座談會，會中媒體聚焦囤房稅 2.0 修法，媒體提問，未來新法上路對於房市的影響為何？

對此莊翠雲則說，囤房稅 2.0 要到明年才會實施，且是針對已經持有房屋者，並非還沒房屋者，因此研判對於房市影響不大；她強調，房市走勢應該與平均地權條例、央行管制、房地合一 2.0 等打炒政策有關。

至於房市價量走勢，莊翠雲認為，在政策打炒作影響下，預估交易量小，但價格則是因區域而有所不同。

莊翠雲說，事實上早在 2014 年，房屋稅條例就針對非自住房屋訂有差別稅率，稅率約 1.5%~3.6%，目前已有 10 個縣市針對非自住實施差別稅率，現在推出囤房稅 2.0，與現行機制的差別在於，稅率認定採全國總歸戶，而非各縣市分別計算。

根據財政部規劃，囤房稅 2.0，拍板將持有房屋數採全國歸戶計算，並將「持有超過 3 戶以上、非自用住宅」稅率提高至 4.8%，但持有 1 戶自住用 (非豪宅) 的稅率降至 1%，預估將有 328 萬戶受惠，預計明年 7 月 1 日上路。

為鼓勵民眾將空屋釋出至租賃市場，財政部也拍定非自住「出租且申報所得租金標準者」稅率從 1.5%~3.6% 調降至 1.5%~2.4%；若是「以繼承方式取得共有房屋」稅率則從 1.5%~3.6% 降到 1.5%~2.4%。