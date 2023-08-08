〈房產〉屋齡30年以上中古屋交易占比創新高 要住高齡屋要注意這些重點

現在台灣不僅正在面臨人口老化的問題，房屋老化同樣亟需關注，房仲業者彙整內政部不動產資訊平台資料發現，今年首季全台住宅買賣移轉筆數為 28,011 筆，其中有 11,490 筆交易的屋齡都在 30 年以上、佔比為 41%，是有統計數據以來的歷年同期新高。

進一步觀察今年第一季主要都會區及其他縣市中古屋交易情況，在主要都會區中，目前以台北市屋齡 30 年以上中古屋交易熱度最高，佔比高達 62.6%，桃園及新竹縣市中古屋交易熱度相對較低，還不到 3 成，在全台平均水平之下。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，中古屋交易熱度持續攀升主要還是與高漲的房價密切相關，近年來受烏俄戰爭、疫情、通膨等因素影響，缺工少料、原物料上漲的情況相當普遍，再加上現在市區內可供大面積開發的素地資源已經愈來愈稀缺，建商的土地取得成本、營建成本都來到了歷史高檔，新建案價格自然居高難下，所以預算有限的購屋民眾只能退而求其次，去選擇價格相對親民的中古住宅。

黃勝暉表示，台北市寸土寸金，地狹人稠，市區內新案供給量相對較少，且開價基本都在三位數以上，普通購屋民眾的選擇空間比較有限，大部分民眾都會首選屋齡較高的中古住宅。而桃園及新竹縣市因開發相對較晚，蛋白區、蛋殼區還有很多土地可以用來營建新案，購屋民眾的選擇性較多，因此拉低了中古屋交易的佔比。

另外，在主要都會區以外的其他縣市，30 年以上中古屋交易佔比也有 40.9%、超過 4 成，顯見房子愈買愈老已經逐漸成為全台各地的共性問題。

對於打算購買中古住宅的民眾，黃勝暉提醒，雖然這些屋齡較高的中古屋具有價格友善、坪數實在的優勢，但還有三大隱性風險，購屋民眾不得不慎。首先是居住安全，很多中古屋年久失修，屋況不佳，部分老屋甚至還有可能存在耐震力不足、海砂屋、壁癌、漏水等方面的問題，購屋民眾入手後往往還需要花費的大量的時間和精力去重新整修。

再者，雖然中古屋的入手總價很美麗，但是屋齡越高的物件，銀行貸款條件就會越嚴苛，再加上後續的修繕成本，林林總總加起來未必會比直接購買新古屋、新成屋便宜太多，因此建議購屋民眾還是要多看，多比較，多做功課。第三，大部分老舊公寓和透天厝都是沒有車位、電梯和社區管理的，特別是如果家中有行動不便的長輩，在購買這類物件時，就要特別留意是否能夠滿足自身的實際需求。