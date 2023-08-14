〈台股盤前要聞〉台股修正期拉長、腸病毒疫苗開始鋪貨 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股 8 月以來跌點達 544 點，短線空方氣勢明顯升溫，預料在外資 8 月匯出股利高峰期結束前，難見到積極的反彈攻勢；腸病毒疫情升溫，國內兩大供應商國光生、高端疫苗也展開鋪貨，以下是今 (11) 日必看重要財經新聞。

〈台股風向球〉短線空軍集聚 一個理由恐令大盤修正期拉長

台股加權指數上周續跌 242.43 點，合計 8 月以來跌點已達 544 點，不過，外資續賣造成一定壓力，僅投信出現逢低承接買盤，法人認為，短線空方氣勢已明顯升溫，預料在外資 8 月匯出股利高峰期結束前，難見到積極的反彈攻勢。閱讀全文...

腸病毒疫情升溫 兩大疫苗供應商展開鋪貨

腸病毒疫情升溫，國內兩大供應商也展開鋪貨，根據食藥署最新資料顯示，高端疫苗 (6547-TW) 首批完成封緘檢驗數量約 2 萬劑，國光生子公司安特羅 (6564-TW) 也有望開始出貨，挹注 8 月營收成長。閱讀全文...

正崴 Q2 轉盈 EPS 1.6 元創 11 季高 下半年營運續升溫

正崴 (2392-TW) 公告最新第二季財報，稅後純益 7.63 億元，較前季轉盈、年增 52.4%，每股純益 1.6 元創 11 季新高，上半年為 0.27 元；下半年進入傳統旺季、手機充電接口由原先的 Lightning 轉換成 Type C，加上轉投資能源事業挹注，營運將顯著升溫。閱讀全文...

索羅斯 Q2 新建倉超微 加碼輝達、微軟與資安股

金融巨鱷索羅斯 (George Soros) 先前才表達反人工智慧 (AI) 立場， 仍將投資目光轉向 AI，不僅新敲進超微 (AMD-US) 股票，還加碼輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 及一些資安股；根據美國證券交易委員會 (SEC) 最新申報文件，索羅斯基金管理公司第二季新建倉 25 萬股的超微，並各買進 1 萬股的輝達和微軟。閱讀全文...

服務價格勁增 美 7 月 PPI 超預期年增 0.8%

美國勞工部周五公布的數據顯示，7 月生產者物價指數（PPI）年增 0.8%，高於市場預期的 0.7% 與修正後前值 0.2%；剔除波動較大的食品和能源後，7 月核心 PPI 年升 2.4%，高於市場預期的 2.3%，與前值持平。主要受服務業價格上漲推動，7 月 PPI 增速超預期。閱讀全文...

廣達上半年獲利大增 EPS 4.31 元 調升今年 AI 伺服器營收成長至雙位數

廣達 (2382-TW) 週五公布上半年業績並召開法說會，上半年獲利成長顯著，稅後純益 165.98 億元，年增 54.9%，每股純益 4.31 元，公司表示，下半年新訂單挹注下，上修今年 AI 伺服器營收成長幅度，由個位數調升至雙位數。閱讀全文...