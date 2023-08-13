正崴Q2轉盈EPS 1.6元創11季高 下半年營運續升溫

正崴 (2392-TW) 公告第二季財報，稅後純益 7.63 億元，較前季轉盈、年增 52.4%，每股純益 1.6 元創 11 季新高，上半年則為 0.27 元；下半年進入傳統旺季、Type C 新品放量，以及轉投資能源事業挹注，營運將顯著升溫。

正崴也同步擴大越南布局，透過子公司富士臨國際投資，增資轉投資的 FOXLINK VIETNAM、FOXLINK DA NANG ELECTRONICS 各 1000 萬及 2800 萬美元，合計 3800 萬美元，約新台幣 12.1 億元。

正崴美系大客戶今年新款智慧型手機充電接口由原先的 Lightning 轉換成 Type C，正崴已經陸續出貨，加上第三季起邁入傳統電子產業旺季，下半年整體製造事業升溫。

此外，正崴轉投資的森崴能源 (6806-TW) 台電離岸風電二期工程，進入營收認列高峰，加上毛利率較佳，也將挹注正崴營收及獲利表現。

正崴第二季營收 171.85 億元，季減 7.8%、年減 21.5%；毛利率 12.7%，季增 1.1 個百分點、年減 0.4 個百分點；營益率 0.8%，季減 0.2 個百分點、年減 3 個百分點。

累計正崴上半年營收 358.16 億元，年減 9.7%、毛利率 12.1%，年增 0.3 個百分點、營益率 0.9%，年減 1.1 個百分點，稅後純益 1.29 億元，年減 74.9%。

正崴 7 月營收 78.98 億元，月增 35%、年增 2.3%，為今年新高，累計前 7 月營收 440.17 億元，年減 7.1%。