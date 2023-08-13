腸病毒疫情升溫 兩大疫苗供應商展開鋪貨

腸病毒疫情升溫，國內兩大供應商也展開鋪貨，根據食藥署最新資料顯示，高端疫苗 (6547-TW) 首批完成封緘檢驗數量約 2 萬劑，國光生子公司安特羅 (6564-TW) 也有望開始出貨，挹注 8 月營收成長。

高端腸病毒 71 型疫苗今年 4 月取得台灣食藥署核發正式常規藥證後，隨即開始疫苗的生產製造、檢驗放行等工作，隨著檢驗封緘作業完成，將陸續開始出貨。

從衛福部食藥署 7 月生物藥品檢驗封緘資料顯示，高端腸病毒 71 型疫苗 Envacgen 於 7 月 27 日結案，封緘劑量共 20123 劑。據了解，每劑價格為 4300 元。

另外，高端今年 5 月向越南藥品管理局 (DAV) 提出新藥查驗登記審查申請，預計審查時間約一年，後續規劃向東南亞與其他目標市場提出藥證審查，擴大海外市場。

安特羅日前也公告，旗下安拓伏腸病毒 71 型疫苗 (EnVAX-A71) 今年 3 月 17 日領取藥證，近期就會開始供貨，預計年底前會分 2-3 次出貨，總出貨量逾萬劑。

安特羅表示，除了國內開始鋪貨外，該疫苗也在越南進行的三期臨床試驗，已在 6 月底完成收案，追蹤期約一年，不過今年底有望進行期中分析，加強真實世界的數據。