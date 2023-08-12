〈美股13F報告〉才公開表示反AI 索羅斯Q2新建倉超微 加碼輝達、微軟與資安股

即使先前才表達反人工智慧 (AI) 立場，「金融巨鱷」索羅斯 (George Soros) 仍將投資目光轉向 AI，不僅新敲進超微 (AMD-US) 股票，還加碼輝達 (NVDA-US)、微軟(MSFT-US) 以及一些資安股。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 最新申報文件，索羅斯基金管理公司第二季新建倉 25 萬股的超微，且各買進 1 萬股的輝達和微軟，後者大力投資 OpenAI，並將 AI 技術整合至自家產品。

值得注意的是，索羅斯曾經公開表示反 AI，認為 AI 將對人類社會造成威脅，但也坦承不知道如何阻止這項技術。

除此之外，索羅斯還清倉 Salesforce(CRM-US) 總計 17 萬股的持股，以及 3.85 萬股的 Snowflake(SNOW-US)，同時加碼多家網路安全公司的股份，包含將 Cloudflare(NET-US) 的持股數增加兩倍至 60 萬股，Okta(OKTA-US) 增加 94% 至 97.1 萬股，Rapid7(RPD-US) 增加 105% 至 820 萬股。

索羅斯也將亞馬遜 (AMZN-US) 的持股比率增加到 8.9%，略高於 76.9 萬股，減持沃爾瑪 (WMT-US)、Netflix(NFLX-US) 和高盛(GS-US)。

上述調整反映出索羅斯投資策略的明顯轉變，即更加關注 AI 晶片商和網路安全公司，且放棄雲端軟軟體業者的股份，雖然無法了解具體原因，但確實可看出索羅斯對 AI 及網路安全領域的潛在增長與市場機會充滿信心。