〈台股風向球〉短線空軍集聚 一個理由恐令大盤修正期拉長

台股加權指數上周續跌 242.43 點，合計 8 月以來跌點已達 544 點，不過，外資續賣造成一定壓力，僅投信出現逢低承接買盤，法人認為，短線空方氣勢已明顯升溫，預料在外資 8 月匯出股利高峰期結束前，難見到積極的反彈攻勢。

三大法人上周在集中市場賣超 557 億元，其中，外資賣超 328 億元，自營商賣超 386 億元，投信買超 157 億元；而店頭市場中，外資賣超 120 億元，為連 4 賣，並創 2019 月 12 月下旬以來單周最大賣超，投信小買 5.69 億元，而自營商續賣 128 億元，連 39 周賣超。

大型法人籌碼偏空，以金額來看，過去一周外資賣台積電 (2330-TW) 最多達 71.4 億元，奇鋐 (3017-TW) 和技嘉 (2376-TW) 均超過 30 億元，聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 和聯電 (2303-TW) 逾 20 億元，鴻海 (2317-TW) 逾 18 億元。

而投信買超金額較大者有健鼎 (3044-TW)22 億元，川湖 (2059-TW)15 億元，台積電和金像電 (2368-TW) 均超過 10 億元，緯創 (3211-TW)、台光電 (2383-TW) 和奇鋐均逾 9 億元，雙鴻 (3324-TW)8.4 億元。

台股交易員指出，投信開始在 AI 族群拉回時趁場布局，不過，相較整體大盤目前相對偏空整理氣氛，僅靠投信之力難有明顯轉圜，先觀察 8 月 16 日台指期結算、及 8 月除息高峰後外資匯出的力道可否減緩。

永豐投顧則觀察技術面，上周台股拉回緊貼 16600 點，站在本波段頸線位置，跌破頸線即形成 M 頭，若本周無法迅速反攻脫離低檔區，則短線空方優勢會更鞏固。

永豐投顧進一步提醒，由於 AI 相關個股漲幅甚大，大盤也隱含不穩定因素，而近期缺乏基本面利多扭轉趨勢，不排除上周的調整也許只是開始，恐還有修正空間。

但隨著投信積極加碼 AI 相關族群，永豐投顧認為，中長線還是有利科技股，雖謹慎看待盤面波動，但不須太偏空。