〈廣達法說〉獲利大增上半年每股賺4.31元 調升今年AI伺服器營收成長至雙位數

廣達 (2382-TW) 今 (11) 日公布上半年業績並召開法說會，上半年獲利成長顯著，稅後純益 165.98 億元，年增 54.9%，每股純益 4.31 元，公司表示，下半年新訂單挹注下，上修今年 AI 伺服器營收成長幅度，由個位數調升至雙位數。

廣達表示，第二季 AI 伺服器、非 PC 產品出貨帶動毛利率走升，展望後市，筆電市場復甦緩慢，未來一年筆電出貨量預計下降 20%，Chromebook 銷售量則將在第三季下滑。

AI 趨勢上，公司認為，儘管面對經濟不確定性，確信 AI 將引領下一波創新浪潮，AI 伺服器動能將延續到明年，研發將擴大到 AI 汽車電腦領域，持續投資 ADAS、AI 汽車電腦開發。

廣達第二季營收 2450.3 億元，季減 7.9%、年減 9.4%，毛利率 8.52%，季增 2 個百分點、年增 4 個百分點，營益率 4.6%，季增 1.7 個百分點、年增 3.3 個百分點，稅後純益 101.25 億元，季增 56.4%、年增 155.5%，每股純益 2.63 元。

廣達上半年營收 5112.1 億元，年減 10.7%，毛利率 7.5%，年增 1.6 個百分點，營益率 3.7%，年增 1.8 個百分點，稅後純益 165.98 億元，年增 54.9%，每股純益 4.31 元。