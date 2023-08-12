AI不是炒作?分析師：科技股只是暫時回調 下半年看漲15% 首選輝達

科技股加權的那斯達克指數近期漲幅有限，8 月僅 2 日收高，但 Wedbush 分析師 Daniel Ives 預期即將迎來大幅反彈。

儘管周四小幅上漲，但那斯達克指數過去 14 天下跌了 4.88%，創下今年以來最大雙周跌幅，也是今年該指數首次連續兩周收低，部分承壓於公債殖利率的上升。

蘋果 (AAPL-US)、大數據分析師公司 Palantir (PLTR-US) 和 Datadog (DDOG-US) 最新發布的財報未能讓投資者留下深刻印象，且 8 月向來是該指數表現第二差的月份。

Ives 周五報告仍堅定其看漲觀點，預期這波科技股回調只是短暫走勢，認為科技股今年下半年將上漲 12% 至 15%，較其 6 月時預期的 10% 至 12% 漲幅範圍更加擴大。

Ives 長期看漲科技股，甚至曾預測蘋果 2025 年前市值達 4 兆美元，目前蘋果市值 2.8 兆美元。

Ives 對那指的樂觀源自他對人工智慧 (AI) 的看漲觀點，他認為 AI 並非一個炒作週期，而各企業對 AI 工具的支出將慢慢增加，未來 10 年各企業將逐步撥款 8000 億美元到該領域。

他認為 AI 生態系統雖非一蹴可及，但這與 1995 年網路出現以來所見到的一切都不同，未來 12 至 18 個月科技市場將相當熱鬧，而輝達 (NVDA-US) 將以 AI app 半導體市場領先者之姿成為贏家。

Ives 將輝達股票評為「優於大盤」，目標價為 490 美元，隱含漲幅約 20%。輝達周五下跌 3.62%，收每股 408.55 美元。

其他選擇包括微軟 (MSFT-US) 以及蘋果 (AAPL-US)，係因微軟是 AI 熱門 app「ChatGPT」開發商 OpenAI 的背後金主，而他預期蘋果將建立以 AI 驅動的 app 商店。

Ives 給予微軟和蘋果股票評級均為「優於大盤」，目標價分別為 400 美元和 230 美元。