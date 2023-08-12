美能源股本季氣勢強 去年底來首次領先各大產業類股

美國能源股 8 月表現強勢，單季表現甚至超越因人工智慧 (AI) 浪潮而瘋漲的科技股，為 2022 年底以來首次要回市場領先地位。

Dow Jones Market Data 指出，第三季的前 29 個交易日，標普 500 能源指數上漲 9.7%，是去年第四季以來最強勁的單季開局。

原油和汽油價格上漲，帶動美國最大能源公司股價走高。埃克森美孚 (XOM-US) 是標普 500 指數市值最高的能源股，約 4500 億美元，也是全美市值排名第 12 的公司，Q3 以來漲幅已達 4.2%，目前報每股 111.69 美元。

其他石油和天然氣供應商的股價漲幅更大，阿帕契公司 (APA-US) 季初以來累計已漲 31.4%，是標普 500 能源指數中表現最好的成分股。

與此同時，FactSet 數據顯示，美國西德州中質原油 (WTI) 已連續七周上漲。9 月交割的 WTI 原油期貨周五 (11 日) 上漲 32 美分，至每桶 83.14 美元，WIT 原油期貨周三 (9 日) 收在每桶 84.40 美元，為今年最高收盤價。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，油價正在重啟漲勢，與此同時，能源交易商對原油市場將繼續吃緊的想法過於自信。

市場分析認為，導致能源價格上漲的原因有很多，包含沙烏地阿拉伯宣布減產、烏克蘭戰爭持續，以及對美國經濟成長加速，可望抵銷中國經濟疲軟跡象與通縮影響的預期。

科技股經歷年初迄今的驚人漲勢後，本季初期表現較為落後，標普 500 資訊科技指數自 7 月初以來跌了 4.5%，同期表現是所有板塊當中最差。