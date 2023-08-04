基金經理加碼看漲油價 高盛估布油明年第二季升至每桶93美元

基金經理們對油價復甦愈見樂觀，並在過去 1 個月裡，競相結束對石油期貨的看跌押注。

據《Oilprice》報導，儘管存在衰退擔憂，但需求仍保持彈性，初估 7 月份石油消費量已創下歷史新高，加上 OPEC + 和沙烏地阿拉伯的減產，供應減少，這使得今年剩餘時間的基本面看起來日益看漲。

石油市場的宏觀經濟情緒也有所改善，美國聯準會暗示美國可能設法避免經濟衰退，預期中國刺激措施將支持經濟反彈。

高盛分析師上周末在報告中寫道：「市場已經放棄了對經濟增長的悲觀情緒。」

隨著沙烏地開始單方面在 7 月和 8 月削減日產 100 萬桶，從避險基金在截至 7 月 25 日的最新報告周以及之前四周的倉位判斷，市場參與者開始預期油價將走高。

沙國已經成功地改變了今明兩年市場平衡的看法，正如沙烏地能源部長 Abdulaziz bin Salman 經常說的那樣，「懲罰空頭」。

根據市場分析師 John Kemp 估計，從交易所最近一周的數據來看，投資組合經理在 6 個最重要的石油合約中，買入了相當於 5200 萬桶的原油。

過去 1 個月，避險基金已削減了空頭倉位，並增加了新的多頭倉位，預計今夏市場將趨緊，美國宏觀經濟狀況將有所改善。

Kemp 對交易所數據的估計顯示，在 WTI 合約中，6 月 27 日至 7 月 25 日期間，看漲押注增加了相當於 6500 萬桶，而看跌押注則減少了 1.04 億桶。截至 7 月 25 日當周，WTI 原油和布油的淨多頭部位躍升至 3 個月高點。

油價也觸及 3 個月以來最高，擺脫了一些經濟悲觀情緒，以及石油需求將受到打擊的預期。

由分析師與業界的數據表明，石油需求不僅具有彈性，而且在未來幾個月向紀錄高點進發。

ExxonMobil 執行長 Darren Woods 上周五表示，今年全球石油需求將創歷史新高。

高盛在最新發布的報告中稱，7 月份的全球石油需求達到每日 1.028 億桶的紀錄高位。高盛預計，強勁的需求將導致 2023 年下半年的短缺超出預期，高達每日 180 萬桶，2024 年的短缺將達到每日 60 萬桶。

高盛預計，由於預期的赤字，布蘭特原油價格可能在 2024 年第二季上漲至每桶 93 美元。

周三早些時候，布油交易價格超過每桶 85 美元，美國基準 WTI 原油自 4 月中旬以來首次突破每桶 82 美元。