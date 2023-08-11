俄國7月石油出口收入飆至8個月新高 油價突破價格上限

國際能源署 (IEA) 數據顯示，俄羅斯原油價格突破七國集團 (G7) 設定的價格上限，同時石油出口收入飆升至 8 個月新高。

IEA 在最新的月度報告中表示，上月俄國海運原油的加權平均價格躍升至每桶 64.41 美元，「突破」去年 G7 設定的每桶 60 美元的價格上限。

在俄烏戰爭期間，西方聯盟實施限制石油美元 (出售石油所得的美元) 流入莫斯科的上限，同時保持俄羅斯石油在全球市場的流動。俄羅斯是全球石油生產規模數一數二大的國家之一，過於嚴厲的限制可能會導致更廣泛的油價飆升。然而，隨著近幾周定價數據出爐，華府和歐盟方面的反應一直很低調。

在這一價格上限下，企業只有在支付低於門檻價格的情況下才能運輸俄羅斯石油，否則將無法獲得保險等關鍵服務。其影響是全球原油貿易格局的徹底改變，在歐洲避開俄羅斯石油之際，俄羅斯主要在印度和中國尋找買家，以填補缺口。俄羅斯在繼續為其原油尋找市場的過程中，嚴重依賴一批老舊油輪的船隊。

IEA 表示，俄羅斯烏拉爾原油 (Urals oil) 價格走強反映出，在石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產之際，含硫原油供應緊張。在季節性維護之後，俄羅斯煉油廠的需求也在增加。該機構表示，該國的出口限制應會繼續支撐價格。

透過油價打破價格限制，莫斯科石油收入增加，在戰爭成本不斷上升的情況下，石油收入是俄羅斯的主要資金來源。據 IEA 表示，俄羅斯 7 月份從原油和燃料出口中獲利 153 億美元，較上月成長近 20%。儘管如此，該國的石油收入比去年同期下降五分之一以上。

作為對西方制裁的回應，俄羅斯以 2 月份的產量為基準，承諾將原油日產量減少 50 萬桶，不過今年早些時候幾乎沒有證據表明俄羅斯遵守這一承諾。然而，IEA 表示，俄羅斯在 7 月份「超額完成」自願減產。俄羅斯還誓言將在 8 月份將原油出口量減少 50 萬桶 / 日，並在 9 月份繼續減少原油出口量。

根據 IEA 的數據，俄羅斯 7 月石油出口量穩定在 730 萬桶 / 日，6 月出口量下降。該機構表示，燃料運輸量的增加幫助抵消了原油裝載量的下降。