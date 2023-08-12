〈能源盤後〉交易商關注供應緊繃情形 油價連漲7周

原油期貨價格周五 (11 日) 收高，且連續第七週上漲，係因投資者聚焦供應收緊的情形，此為先前沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布的減產舉措所致。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 37 美分或 0.5%，收每桶 83.19 美元，本周收高 0.5%。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 41 美分或 0.5%，報每桶 86.81 美元，本周收高 0.7%。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 2.965 美元，本周收高 6.5%。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1%，收每加侖 3.122 美元，本周收高 1.9%。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.3%，收每百萬 Btu 2.77 美元，本周收高 7.5%。

市場驅動力

WTI 和 Brent 原油均連續 7 周上漲。國際能源署 (IEA) 周五發布月報指出，隨著沙烏地阿拉伯和俄羅斯持續減產，原油供應量將在邁向秋季時進一步收緊。

IEA 預期，倘若 OPEC + 維持當前目標，今年第三季石油庫存可能減少 220 萬桶 / 日，第四季減少 120 萬桶 / 日，且可能進一步推高價格。

IEA 預期明年石油供應量將增加 150 萬桶 / 日，比上個月的預期增加 30 萬桶 / 日，係因預計受到美國、巴西和圭亞那增產的推動。

WTI 周三收盤登上自去年 11 月以來最高價格，而 Brent 原油則創 1 月初以來最高收盤價。

Sevens Report Research 周五研究報告寫道：「從圖表上看，本周油價確實自今年交易區間向上突破，但以日線範圍來看，WTI 期貨已經超買，所以發生盤整或回調至 80 美元水準應該都不令人意外。」

報告寫道，油價必須突破近期高點，才能確認新上升趨勢已經到位以及周中反彈不只是假動作，因為對經濟衰退的擔憂情緒仍是能源綜合體的主要阻力。

