費城聯準銀調查：經濟學家對美國GDP和就業前景更樂觀

費城聯準銀行季度調查顯示，經濟學家看好明年美國經濟成長更加強勁，就業狀況也比原先預期還要更樂觀。

經濟學家預估，美國本季經濟成長率將達 1.9%，高於之前預測的 0.6%，今年第四季和明年前三季成長率可望超過 1%，較先前預測的 Q4 零成長有所改善，顯示與三個月前的調查相比，他們對實質經濟成長的看法更加樂觀。

經濟學家還預期，就業成長狀況將比之前還要優異，縱使失業率上升，幅度也不會比經濟學家先前料想的那麼高，預估從現在起到明年第二季，失業率將從 3.6% 升至 4%，比三個月前預測的 4.2% 還要低。

此外，2023 年美國平均每月將增加 28.86 萬個工作崗位，高於三個月前預估的 25.75 萬個，即使明年呈現放緩態勢，每月平均新增工作崗位仍可達 9.48 萬個，比之前的預期多出 3.87 萬個。

不過，經濟學家對通膨的看法反而沒有先前那麼樂觀，他們現在認為，通膨率可能不會如聯準會所期望的大幅滑落。

三個月前，經濟學家預測核心個人消費支出物價指數 (PCE) 將在 2025 年回到 2%，現在他們將預估值略微調升至 2.1%。

不過，對通膨率在明年下滑的預期依舊不變，今年第四季 PCE 年增率料降至 2.8%，排除食品和能源項目後，核心 PCE 年增率料於明年第三季降至 2.3%。