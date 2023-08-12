〈紐約匯市〉美PPI超預期 DXY周線連四紅 日元短暫貶破去年干預價

即使市場猜測聯準會 (Fed) 緊縮周期已接近尾聲，美國周五 (11 日) 公布 7 月生產者物價指數 (PPI) 超出預期，推高美債殖利率並帶動美元指數上揚，周線連四紅，與此同時，日元兌美元周五短暫貶破 145 大關，即日本當局去年首次進場干預的價格。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.33%，至 102.86，本周升逾 0.8%，連續四周上漲。

隨著服務成本以近一年來最快速度反彈，美國 7 月 PPI 年增 0.8%，較 6 月的 0.1% 大幅成長，也略高於預期的 0.7%，令交易員感到不安。

麥格理 (Macquarie) 全球外匯及貨幣策略師 Thierry Wizman 表示，PPI 的服務價格在 7 月上漲 0.5%，是去年 8 月以來最大增幅，因為這之中涵蓋了不穩定的零售和批發商利潤。他並指出，市場沒有必要擔心能源成本將推高消費者物價指數(CPI)，因為 7 月 PPI 的能源價格增幅為 0%。

本周四 (10 日) 公布的 CPI 報告顯示，美國上月消費者通膨率月增 0.2%，增幅與 6 月相等，年增率則為 3.2%。

因勞動力市場展露穩健跡象，美元指數已從 7 月中旬觸及的 15 個月低點反彈約 2.9%。不過，後續數據顯示通膨正在放緩，令 Fed 不會進一步升息的預期升溫。

道富銀行 (State Street) 資深全球總經策略師 Marvin Loh 說，通膨數據令人感到振奮，但想要實現 Fed 的 2% 通膨目標，勞動力市場得先放慢腳步，只有在 CPI 穩定在 2% 左右且就業市場供需平衡時，這項工作才能完成。

期貨交易員現在認為，Fed 9 月開會時將基準利率維持在目前的 5.25% 至 5.50% 的機率為 88.5%，不過，在本周公布通膨數據以前，機率已經超過 85%。

隨著美元走強，日元盤中短暫貶破 145 大關，為上一次引發當局出手干預的水準。周五截稿前，美元兌日元升 0.17% 至 144.94 日元，周線勁揚 2.3%。

新加坡銀行貨幣策略師 Moh Siong Sim 指出，一旦日元貶破 145，市場將變得更加謹慎。

與此同時，因 6 月表現強勁，英國第二季國內生產毛額 (GDP) 季增 0.2%，經濟成長意外超出預期，幫助緩解人們對高通膨與高利率打壓經濟活動的擔憂。

樂觀的消息帶動英鎊走強。截稿前，英鎊兌美元升 0.14% 至 1.2694 美元，但周線仍貶 0.4%，連續四周下跌。

其他貨幣方面，歐元兌美元貶 0.35% 至 1.0944 美元，本周跌近 0.6%；美元兌瑞士法郎微貶 0.05% 至 0.8760 瑞郎，周線升 0.5%。

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