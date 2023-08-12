〈美股盤後〉美7月PPI增幅回溫 那指標普周線苦吞連二黑

美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 年增幅度超預期，聯準會升息擔憂重現，美股主指週五 (10 日) 多震盪收黑。

美債殖利率走高，拖累科技類股，半導體類股哀鴻遍野，輝達重摔超 3.6%，標普下滑超 0.1%，那指走低逾 0.5%，費半下殺超過 2.2%。雪佛龍和 Merk 領漲之下，僅道瓊驚險收紅逾 105 點。

標普和那指本週分別下跌約 0.3% 和 1.9%，創下連續第二週頹勢。道瓊本週表現突出，週升 0.6%。VanEck 半導體 ETF (SMH-US) 週跌 5.2%，創自 2022 年 10 月以來最糟的一週。

數據方面，美國勞工部公布的數據顯示，7 月生產者物價指數 (PPI) 年增 0.8%，高於市場預期的 0.7% 與修正後前值 0.2%；剔除波動較大的食品和能源後，7 月核心 PPI 年升 2.4%，高於市場預期的 2.3%，但與前值持平。

政經方面，美銀全球研究週五將聯準會最後一次升息 1 碼的時機點預期，從 9 月推遲至 11 月。

曾被譽為債券天王的「老債王」格羅斯 (Bill Gross) 表示，看好美股和美債的人是錯誤的，因為這兩個市場都被高估了。

房地產巨頭碧桂園近日未能如期支付兩筆債券利息，預告上半年或虧損多達 550 億元人民幣後，碧桂園週五傳出正籌備債務重整，有望啟動相關程序。

中國政府週四正式公布第三批恢復出境旅遊團名單，包括美國、日本、南韓等國家，美國和中國已同意兩國間的每週航班增加一倍。

國際能源總署 (IEA) 週五表示，OPEC+ 減產可能會在今年剩餘時間內侵蝕庫存，在經濟逆風限制 2024 年全球需求增長之前，這可能會推高油價。

美股週五 (11 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，能源領漲 (+1.56%)。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨強。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.11%；Meta (META-US) 下跌 1.34%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.03%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.10%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.59%。

道瓊成分股逾半收紅。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.06%；Merck (MRK-US) 上漲 1.77%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.06%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.99%；波音 (BA-US) 下跌 1.07%。

費半成分股普遍疲弱。高通 (QCOM-US) 跌 0.86%；應用材料 (AMAT-US) 跌 4%；AMD (AMD-US) 下跌 2.41%；美光 (MU-US) 下跌 1.64%；德儀

(TXN-US) 跌 0.81%；輝達 (NVDA-US) 下跌 3.62%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.96%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.97%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.16%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 走低 3.62% 至每股 408.55 美元，今年迄今漲幅仍高逾 185%。美中科技戰背景下，外傳百度、騰訊、阿里巴巴，以及 TikTok 母公司字節跳動已下達價值 10 億美元訂單，以取得約 10 萬顆輝達 A800 GPU 晶片，對建立生成式 AI 系統至關重要。

共享辦公空間提供商 WeWork(WE-US) 飆升 14.47% 至每股 0.20 美元。WeWork 似乎出現典型的迷因股行情，該股在幾天內暴漲 150%，儘管該公司剛剛警告可能面臨財務困境。

瑞銀集團 ADR (UBS-US) 飆高 4.72% 至每股 20.32 美元。瑞銀集團 (UBS) 週五宣布該行不再需要瑞士政府協議的 90 億瑞郎 (約 103 億美元) 損失擔保支援，這意味不再需要公共流動性擔保，聯邦政府和瑞士納稅義務人的荷包，將不用承擔這些擔保的任何風險。

中國房地產巨頭碧桂園因房地產銷售下降而發布盈利預警，圍繞中國經濟的負面情緒加劇，導致中概股 ADR 暴跌。阿里巴巴 ADR (BABA-US) 收跌超過 3.5% 至每股 95.72 美元。

經濟數據

美國 7 月 PPI 年增 0.8%，預期 0.7%，前值 0.2%

美國 7 月 PPI 月增 0.3，預期 0.2%，前值 0%

美國 7 月核心 PPI 年增 2.4%，預期 2.3%，前值 2.4%

美國 7 月核心 PPI 月增 0.3%，預期 0.2%，前值 - 0.1%

美國 8 月密大消費者信心指數預期 71，前值 71.6

華爾街分析

Corpay 分析師 Karl Schamotta 研判：「7 月 PP I 指數反彈鞏固聯準會將繼續持鷹派立場的市場預期。」

Schamotta 稱：「PPI 高於預期帶給聯準會壓力，使其避免發出通膨全面消失的明確訊號，這對美元有利。聯準會主席鮑爾希望看到的通膨壓力下降的有力證據還沒有出現，而且可能要等好幾個月才會到來，這表明目前仍有可能繼續升息。」

下週將公布的企業財報包括沃爾瑪 (WMT-US) 和家得寶 (HD-US) 等主要零售商，而週二公布月度零售額也可能牽動市場起伏。

Janney Montgomery Scott 分析師 Dan Wantrobski 點評：「隨著股市在短期內適度逼近賣超區域，下跌路徑不會是一條直而狹窄的路徑，股市可能很快就會嘗試另一次止跌反彈。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主