〈電信三雄財報〉中華電坐穩獲利王 前7月EPS 2.93元飛越財測

中華電 (2412-TW) 隨著個人家庭與國際事業群營收年增幅正成長，7 月營收成長至 175.2 億元，每股純益 0.41 元；前 7 月每股賺 2.93 元，大幅超越財測目標，並坐穩獲利王寶座。

中華電 7 月營收 175.2 億元，月減 6%、年增 2%；EBITDA 73 億元，月減 1.1%、年減 0.2%；稅後純益 31.5 億元，月減 6.2%、年減 0.4%，每股純益 0.41 元。

前 7 月營收 1251.9 億元，年增 3.5%；EBITDA 515.5 億元，年增 1.8%；稅後純益 227.1 億元，年增 3.8%，每股純益 2.93 元。

除了個人家庭與國際事業群成長外，企客事業群在新興業務持續有表現，不過去年同期智慧能源大案入帳墊高基期影響，營收略減。另外，電信核心業務延續成長動能，5G 用戶數與整體 090 門號數增加，加上國際漫遊營收持續帶動行動數據營收向上，整體行動服務營收年增 6.8%，連續 28 個月成長。

新興業務中的創新應用營收保持強勁成長，IDC、雲端因機房建置專案入帳，年增率保持 50% 以上的高成長；整合專標案營收成長超過 30%，資安業務與企客行動應用亦達雙位數成長，使整體 ICT 營收年增率維持雙位數躍升，惟智慧聯網營收因去年同期智慧能源大案入帳墊高基期而年減。