〈財報〉市場景氣放緩 拉夫羅倫預期本季銷售不如預期

拉夫羅倫 (Ralph Lauren)(RL-US) 周四 (10 日) 預測本季銷售額將大幅低於華爾街預期，代表在美國精品消費普遍放緩的情況下，對其昂貴的毛衣、襯衫和戶外服裝的需求正在失去動力。

雖然第 1 季銷售額和獲利超出預期，但由於該公司維持全年營收財測不變，該公司股價周四盤前下跌 3%。

美國高收入購物者雖長時間保持韌性，但粘性通膨和高利率仍讓富人感到驚慌；他們現在暫停了在疫情期間推動幾家公司擺脫疫情的精品消費熱潮。

從路威酩軒集團 (LVMH)、古馳 (Gucci) 母公司開雲集團 (Kering) 到加拿大鵝 (Canada Goose) 等精品品牌在美國的銷售都出現放緩。

Ralph Lauren 通常近半數年收入來自北美，該地區當季銷售額下降 10%，百貨商店和服裝零售商削減採購以管理庫存，導致批發訂單減少，這也對拉夫羅倫造成了影響。

與此同時，隨著市場從疫情限制中重新開放，中國的需求有所回升。Ralph Lauren 第 1 季中國銷售額成長超過 50%，拉動亞洲地區營收成長 13% 至 3.78 億美元。

但中國的復甦速度慢於預期，針對消費者支出的擔憂加劇，精品產業受到打擊；該行業今年主要依靠中國經濟大幅反彈來提振銷售。

Ralph Lauren 預計第 2 季營收將與去年同期持平或略有成長，而分析師預計將成長 3.3%。

根據 Refinitiv 的數據，第 1 季淨收入小幅成長至 15 億美元，而分析師之前預計將小幅下降至 14.8 億美元。

調整後每股獲利 2.34 美元也高於預期的 2.13 美元。