貨櫃三雄財報表現分歧 長榮Q2單季仍賺逾50億元

繼貨櫃航商萬海 (2615-TW) 公告上半年每股虧損 1.59 元，連虧 3 個季度，長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 今 (11) 日也公布第二季財報，長榮仍維持單季獲利 50.92 億元，每股純益(EPS)2.41 元，陽明則稅後虧損 1.3 億元，每股虧損 0.04 元。

長榮第二季合併營收為 673.85 億元，年減 61.49%，稅後純益 50.92 億元，年減 95.02%，每股純益 (EPS)2.41 元；累計上半年合併營收 1342.11 億元，年減 61.19%，稅後純益 101.35 億元，年減 95.02%，毛利率 21.31%，EPS 4.79 元。

長榮表示，第二季整體貨量增加，但平均運價略下滑，再加上第二季認列未分配盈餘稅 76. 26 億元，造成整體稅額較高。

陽明第二季合併營收 350.46 億元，年減 67.98%，毛利率 10.13%，稅後虧損 1.3 億元，每股虧損 0.04 元；不過，陽明上半年仍維持獲利表現，稅後純益 32.71 億元，每股純益 0.94 元。

陽明指出，上半年航運市場受通膨壓力和全球經濟不穩定衝擊，再加上運價較去年同期下滑，導致營收衰退。

展望未來，陽明認為，通膨壓力持續，未來 2 年整體經濟復甦動能偏弱；據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新預測，今年供給成長為 8.5%，大幅高於需求僅成長 1.4%。

陽明期待，俄烏戰爭若告一段落，戰後復原期所需的重建物資需求，有望提升貨櫃海運需求。