藍天Q2本業續強上半年EPS 1.03元 擬增資台北雙星37.5億元

藍天 (2362-TW) 今 (11) 日公告，第二季財報，稅後純益 2.43 億元，季減 32.6%、年增 681%，每股純益 0.42 元、上半年 1.03 元。藍天也同步公告，將分批增資轉投資的台北雙星公司，總金額 37.5 億元。

藍天第二季營收 58.93 億元，季增 7.1%、年增 22.5%、毛利率 20.4%，季增 0.5 個百分點、年減 5.4 個百分點、營益率 8.2%，季增 1.1 個百分點、年減 3.5 個百分點。

累計藍天上半年營收 113.97 億元，年增 1.6%、毛利率 20.2%，年減 2.9 個百分點、營益率 7.7%，年減 2.7 個百分點、稅後純益 6.04 億元，年減 3.2%。

藍天表示，筆電事業第二季出貨 37 萬台，透過調整產品銷售組合，藍海機種銷售比例提高，營收 51.4 億元、季增 8%，營業利益率站穩 5%，季增加 2 個百分點。

上半年來看，筆電出貨 76 萬台，雖年減 10%，但因銷售機種組合佳，創造營收 99 億元，年增 5%，亦達成營收目標。

中國通路事業方面，藍天指出，百腦匯 18 家科技智能廣場上半年人流量年增 15%，整體租金收入人民幣 3.44 億元，年增 1%，已有谷底回升軌跡。

而轉投資 30% 的群光廣場百貨，藍天表示，上半年營收人民幣 24.28 億元，年增 10%，本業獲利人民幣 0.46 億元，但業外因人民幣對美金貶值影響產生匯兌損失，上半年稅後淨損人民幣 0.18 億元。